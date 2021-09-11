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網球／只差1勝！喬帥復仇東奧金牌　力拚年度大滿貫

▲塞爾維亞球王Novak Djokovic擊敗京奧運金牌、德國第4種子Alexander Zverev挺進美網決賽，挑戰年度大滿貫。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞球王Novak Djokovic擊敗京奧運金牌、德國第4種子Alexander Zverev挺進美網決賽，挑戰年度大滿貫。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-09-11 11:41:39

美國網球公開賽今(11)日進行男單4強賽事，塞爾維亞球王Novak Djokovic和東京奧運金牌、德國第4種子Alexander Zverev激戰3小時33分鐘，最終球王以總盤數3比2逆轉勝出，將和第2種子俄羅斯名將Daniil Medvedev爭冠，球王要力拚「年度大滿貫」。

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Djokovic先以4:6輸掉首盤後，接著倒趕2盤以6:2、6:4先聽牌，第4盤雙方互有往來，Medvedev驚險地以4:6扳平戰局，決勝第5盤，Medvedev接連出現要命失誤，讓Djokovic連拿5局，儘管Medvedev成功破發追回2局，但最終球王仍以6:2拿下勝利。

Djokovic本季橫掃澳網、法網和溫網，原先要收集東京奧運金牌達成「金滿貫」，但在4強被Zverev給淘汰，這次強勢復仇，寫下大滿貫27連勝，只差1勝就能創造「年度大滿貫」，以及21座四大賽冠軍等歷史里程碑。

美網冠軍戰Djokovic將對上老冤家Medvedev，雙方對戰紀錄球王以5勝3負佔上風，上一次交手是今年澳網決賽，球王直落三奪冠。稍早Medvedev以6:4、7:5、6:2直落三擊敗加拿大Felix Auger-Aliassime，本屆狀態相當好，僅失1局就打進決賽。


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2021-08-13-2021-08-16
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