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璨樹減弱為中颱　氣象局：仍須防強風豪雨巨浪　

▲璨樹減弱為中颱，但氣象局提醒，璨樹仍是較大的中颱，且風雨結構扎實，仍須防強風豪雨巨浪。（圖／氣象局）
▲璨樹減弱為中颱，但氣象局提醒，璨樹仍是較大的中颱，且風雨結構扎實，仍須防強風豪雨巨浪。（圖／氣象局）

記者許家禎/台北報導

2021-09-11 12:16:17

氣象局指出璨樹在今（11）日上午11點左右減弱為中颱，但強調仍是較大的中颱，且風雨結構扎實，並且集中在颱風的暴風環流之內，因此颱風中心接近的地方都要特別留意，仍需提防強風豪雨與巨浪。至於雨勢預估將集中在今天下半天到周一清晨。風力部分，今天傍晚以後，綠島、蘭嶼陣風將來到12到14級，提醒民眾注意。

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氣象局指出，目前發布的海上警報區域仍然是巴士海峽，以及台灣附近所有的海面，至於陸上警報區域，增加了宜蘭、新北到彰化，目前大部分本島除了基隆還台北市以外，都在陸上警報的區域。

至於颱風的強度稍稍減弱為中度颱風，預估颱風北上過程中，強度還會再減弱一點，但還是要提醒，璨樹是比較強的中度颱風，且風雨結構扎實，並且集中在颱風的暴風環流之內，因此颱風中心比較接近的地方都要特別留意，尤其是綠島與蘭嶼。

氣象局觀測西南方海面、南方、東方與北部海面已經有長浪現象，預估今天明天兩天，基隆北海岸東半部沿海，包括綠島蘭嶼恆春半島、中南部沿海，澎湖、金門、馬祖的沿海都會有長浪。

風浪部分，氣象局提醒颱風中心結構強烈，預估會有八到九米的浪高，因此隨颱風北上，經過的海浪都會明顯增大，包括巴士海峽、東部海面、北部海面，至於台灣海峽距離雖遠，但風力也明顯增強，這兩天海面或海邊作業活動要特別留意。

隨著璨樹北上，氣象局預估今天中午到傍晚，綠島、蘭嶼以及台東恆春風力會增大，尤其接近颱風中心的綠島與蘭嶼，風力將增強到12到13級，另外台東與恆春陣風也會有8到10級。傍晚以後，隨著颱風中心更為接近，綠島、蘭嶼陣風將來到12到14級，花蓮今天深夜到明天清晨，陣風也會增強到8到9級。至於桃園、大台北還有金門與馬祖也會出現強陣風。

天氣部分，隨著璨樹颱風逐漸靠近，預估花東地區、恆春與綠島、蘭嶼風雨會明顯增強，提醒大家中部、北部目前雖然天氣穩定可以看到陽光，但也得留意高溫，中部以北、澎湖、金門、馬祖溫度較高，尤其金門、桃園與新竹可能來到36度或更高。

降雨部分，今天清晨到目前從基隆北海岸、東半部與恆春半島都開始下雨，預計越晚雨勢越大，也會有局部性大豪雨。而明天各地都會下起陣雨或雷雨，其中中部以北、東北部與東部地區或山區會有局部性大豪雨，尤其北部、東北部和東部會有豪雨以上等級的降雨，預估降雨會集中在今天下半天到周一清晨。　



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