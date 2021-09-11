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NBA／能成為詹皇2.0卻選擇擺爛　俠客酸西蒙斯不停放閃

▲ 外界看好Ben Simmons(左)能成為LeBron James 2.0卻被批評放棄天賦不努力。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 外界看好Ben Simmons(左)能成為LeBron James 2.0卻被批評放棄天賦不努力。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-09-11 12:20:51

費城76人球星Ben Simmons鬧離隊的「肥皂劇」正在上演，NBA名人堂球星「俠客」Shaquille O’Neal酸他不要一天到晚放閃，要他好好練球，知名球評Stephen A.Smith則認為他有條件成為「詹皇」LeBron James 2.0只是不願努力。

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O’Neal近日登上Stephen A.的節目，毫不猶豫對Simmons這名後輩批評，「我喜歡他，但我可能對他比較嚴格，他是我大學學弟，如果他是我當年的隊友，我會當面告訴他，你必須好好打球，不要和你的演員女友(Maya Jama)一起發文放閃，我不想看到那些，我想看到你為費城奪冠。」

而O’Neal和Stephen A.都認為Simmons是名很有天賦的球員，他距離成為James 2.0只有一步之遙，但除非他願意投入，否則這不會發生，「他和James只有1個跳投的差距，他離開大學已經5年了，但我沒看到他的努力，沒看到他想成為頂級球員的決心。」

Stephen A.續道，「James和Magic Johnson都為了變好提升自己的跳投能力，而Giannis Antetokounmpo也豐富自己的進攻手段，成果就是拿下今年的總冠軍。」


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