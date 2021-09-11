預備文官團結訓典禮 林右昌：期勉為「城市未來」努力
考選部今年首度與基隆市政府合作辦理「預備文官團」，團員到市府局處接受6天的實務研習洗禮後，今（11）日正式結訓；基隆市長林右昌到場期勉團員們，日後不論是否投身公部門，都能夠一起為城市的未來努力。
記者陳志仁／基隆報導
2021-09-11 12:59:37
林右昌分享當年投入市長選舉的過程，自己挑戰資源最缺乏的縣市，想要證明只要能力，就可創造希望，改變一座城市、這個國家的命運；他剛上任時，基隆是失業率、離婚率及自殺率「三高」的城市，負債比47.36%也是全國第三高，經過這幾年的努力，負債已從142億元降為68億元，負債比降為30.86%。
林右昌指出，團員們到基隆市政府實務研習的期間，相信都已感受到市府同仁的衝勁，市府的機關文化已經大幅改造，同仁都相信自己所做的事情，是在為這個城市的未來付出；團員們也發表見習期間的成果及心得分享，大家幾乎異口同聲地說，在經過6天實務研習洗禮後，改變以往對於公務員的刻板印象。
「預備文官團」招募12所大學、不同系所21名團員，在考選部安排下，首先在國家文官學院進行2天的訓練課程；隨後並在基隆市政府都市發展處、教育處、觀光及城市行銷處、產業發展處及文化局等局處，依各局處的規劃內容，參與局處會議、業務政策研討、實地參訪、實作等活動，進行6天實務研習。