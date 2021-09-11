北市災變中心二級開設　預估文山、南港是降雨熱區

因應璨樹颱風逐步逼近北台灣，台北市長柯文哲今（11）日晨會聽取災害防救辦公室簡報，要求各局處完成整備，嚴陣以待，並指示北市災害變中心於14時提升為二級開設，晚間將前往文山區視察防颱整備情形。





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柯文哲提醒，目前看來璨樹影響北部地區最顯著的時段落在明日，雖然明日是週日，不少民眾還是會關心是否會停班停課，所以要求人事處跟新北市、基隆市保持密切聯繫，及早確定及早發布訊息。





根據中央氣象局最新預報資料，北市預計於今日中午前後進入陸上警戒區域範圍，入夜後風雨將逐漸增強，12日下午到13日清晨是受到璨樹颱風影響最顯著時段。由於目前各國預測璨樹颱風登陸的機率變小，相對的對北部縣市的威脅變大，因此柯文哲在晨會中要求相關局處務必做好相關整備工作，嚴陣以待，並加強宣導民眾做好防颱準備。





台北市災害應變中心也將於今日14時提升為二級開設，包括消防局、研考會、警察局、工務局、環保局、衛生局、交通局、產業局、民政局、都發局、教育局、觀傳局、媒體事務組、人事處、兵役局等15個單位派員進駐，。





北市災害防救辦公室表示，此次颱風北市降雨的熱區為文山、南港以及陽明山區，因此柯文哲晚間將先前往文山區視察當地防颱準備情形，再轉往市災害應變中心主持工作會議，聽取各局處整備應變作為。



