台中公園警鈴大響!　7旬輪椅翁卡廁內

靜謐的臺中公園8日下午公廁突然警鈴聲大作，原來一名老翁因血糖過低造成雙手無力，無法將自己從馬桶移動至輪椅上，受困廁所內動彈不得；第二分局公園派出所警員何亞威趕往瞭解後與數名位熱心民眾合力將老翁抬出廁所，並換上乾淨的衣服，待老翁體力恢復後協助其返家，員警為民服務的熱忱獲民眾稱讚。
記者鄧力軍/台中報導
2021-09-11 13:52:03
員警何亞威循著警鈴聲發現老翁受困於廁所內，趕緊請在公園活動的3、4名熱心民眾協助，合力將老翁從馬桶上抬出並推離狹窄的廁所，何員見老翁衣褲已不慎弄髒，便返回派出所拿平時所內預備的合身衣物讓他換上。所長葉宇晟得知這個意外，也到場關懷老翁身體狀況，原來，家住大里區的老翁以電動輪椅代步，一時興起獨自到臺中公園散心卻突然內急，因為行動不便好不容易坐上馬桶，卻沒力氣將自己從馬桶移回輪椅上，待在公廁一段時間，只好按警報器求救。
老翁心裡十分過意不去，覺得自己因為這樣的小事勞煩忙碌的警察，頻頻低頭致意，員警安慰他沒事就好，老翁穿著乾爽的衣服直說「回到家後要將衣物拿回來歸還」，何員要他不必擔心，所內平時就有蒐集一些同仁家中穿不到的衣物，以備不時之需，讓他留著穿就好，葉所長還貼心地幫老翁查詢返回大里的公車班次，目視其平安離開，警方視民如親的舉動獲得民眾肯定。
分局長陳家銘表示，警察的工作不單僅限於治安與交通，為民服務亦是十分重要的一環，肯定執勤員警發揮同理心，熱心積極協助民眾，讓民眾感受警察的敬業與用心，有效提升警察形象。