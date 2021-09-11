歐盟大使質疑北京報復立陶宛挺台 竟遭斥：基本的都不懂
歐洲聯盟成員國立陶宛，近期與台灣互動升溫，引起北京不滿而實施反制，也掀起歐盟內部一陣聲援立陶宛的聲浪。有港媒指出，8日在一場中歐關係線上研討會，中國駐歐盟使團前團長吳海龍，甚至為此直接斥責歐盟駐中國代表團團長郁白(Nicolas Chapuis)。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-11 15:13:03
根據香港《南華早報》報導，吳海龍在郁白指責中國改變其外交姿態，並質疑北京對立陶宛允許台灣以「台灣」之名設立代表處一事所做出的回應後，對郁白發起猛烈抨擊，斥責他「連基本的事都不懂。」
立陶宛在8月宣布，允許我國以「台灣」的名義，在當地開設代表處，此舉激怒了北京，召回駐立陶宛大使，並要求立國駐中大使離境，理由是立陶宛違反一個中國原則，而北京向來要求其外交夥伴必須採納它的官方觀點。
報導提到，吳海龍在會議中對郁白表示：「在中國待了這麼多年，你居然還會有這樣的見解，讓我非常震驚」，並警告若郁白繼續保持偏見和誤解，將損害中歐雙邊關係改善的前景。
吳海龍還反擊了郁白對中國在3月向歐洲人士實施不合比例制裁的指控，說這完全沒有道理，因為在這之前，歐盟也對被指控侵犯人權的中國官員祭出制裁，北京不過是針對此事做出回應而已：「30年來，這是歐盟第一次制裁中國，而你還敢要求我們只按比例報復？如果你要制裁我們，我們也可以用各種方式報復，所以你說的一點都沒有道理。」