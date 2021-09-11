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北市確診國中生非Delta　柯文哲：大家可以回來上課了

▲北市確診的國中生基因定序出爐，並非Delta變種病毒株，台北市長柯文哲11日也向學生們喊話，下週一可以回來上課了。（圖／台北市政府提供）
▲北市確診的國中生基因定序出爐，並非Delta變種病毒株，台北市長柯文哲11日也向學生們喊話，下週一可以回來上課了。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-11 15:54:51

台灣新冠肺炎疫情近日因為新北市社區感染Delta變種病毒，因此有升溫的跡象。而北市日前也傳出一名在松山區就讀國中的學生確診新冠肺炎，北市府方面也不敢大意，隨即令該校停課外，也進行擴大匡列以及相關疫調工作。而在歷經基因定序後，確定該國中學生並非Delta病毒株確診者，也讓北市府方面鬆了一口氣，台北市長柯文哲就在今（11）日下午的防疫記者會上，宣布「大家下週可以回來上課了」。

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柯文哲表示，該名國中生Ct值第一次檢驗時33，第二次則是35，感染機率很低且基因序並非Delta，因此威脅性大幅降低。「測抗體以後，這位同學的感染至少是兩三週以前，是陳舊案例。」柯文哲說，一般來講這個叫做殘陽，傳染給他人的機率就很低，不過為了安全起見，第一圈的接觸者還是會再觀察一陣子，避免有意外發生。

柯文哲也語帶逗趣表示，對其他同學要說好消息也可以、壞消息也可以，「你們要回去上課了，不能放假。雖然禮拜天颱風來本來就不用上課，但星期一請回來上課。」

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染爆發累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺本土感染爆發累計確診14563例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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