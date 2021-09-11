北市確診國中生非Delta　柯文哲：大家可以回來上課了

台灣新冠肺炎疫情近日因為新北市社區感染Delta變種病毒，因此有升溫的跡象。而北市日前也傳出一名在松山區就讀國中的學生確診新冠肺炎，北市府方面也不敢大意，隨即令該校停課外，也進行擴大匡列以及相關疫調工作。而在歷經基因定序後，確定該國中學生並非Delta病毒株確診者，也讓北市府方面鬆了一口氣，台北市長柯文哲就在今（11）日下午的防疫記者會上，宣布「大家下週可以回來上課了」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，該名國中生Ct值第一次檢驗時33，第二次則是35，感染機率很低且基因序並非Delta，因此威脅性大幅降低。「測抗體以後，這位同學的感染至少是兩三週以前，是陳舊案例。」柯文哲說，一般來講這個叫做殘陽，傳染給他人的機率就很低，不過為了安全起見，第一圈的接觸者還是會再觀察一陣子，避免有意外發生。





柯文哲也語帶逗趣表示，對其他同學要說好消息也可以、壞消息也可以，「你們要回去上課了，不能放假。雖然禮拜天颱風來本來就不用上課，但星期一請回來上課。」



