條子鴿風波炎上　出版社：即刻下架、無條件退書

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寶瓶文化今日表示，作者條子鴿先前在其臉書所發表貼文引發各界議論一事，因屬其個人發言，且與寶瓶文化無關，本公司沒有任何評論。於《你所說的都將成為呈堂證供》一書出版後，本公司並無與作者條子鴿有任何其他進行中之合作計畫。
寶瓶文化指出，該粉專引起的紛擾，之所以無法第一時間回應，是因寶瓶為一個民間公司，沒有公權力去調閱文件、侵犯個人隱私，在雙方（都有著公權力背景的雙方） 任一造拿出直接證據之前，我們不能、也沒有權力隨著網路風向、媒體具名或不具名的片面爆料，去判定任何一個人的罪行。
寶瓶文化強調，該公司在編輯該書籍時，書中內容盡可能在編輯時確認，但人的生命細節情感、職涯經歷，編輯無法徵信核實，出版公司與作者間的關係是建立在善意與信任的基礎上。且因部分作者經歷個案涉及隱私，書中的人物、事件、時間、地點等均經作者編寫，也在書的折口說明：「本書所舉之人物、背景、情節等皆經大幅度改寫。」
寶瓶文化表示，9月10日下午台北市警局終於以官方身分，出面說明條子鴿之在職經歷，確認部分內容與事實不符。對於其在與寶瓶文化溝通過程中，杜撰其個人經歷的行為，實在無法認同。對於條子鴿濫用該公司的信任更深感痛心。寶瓶文化強調，每本書的出版合約都有一條款：作者必須擔保所述為實，如有侵害他人權益，必須擔負起法律責任。如果書的本身觸法，寶瓶文化將循法律途徑處理。
另外，寶瓶文化也指出，可以體會曾經購買《你所說的都將成為呈堂證供》一書的讀者對於前述情事的不滿與情感受傷，對此我們深感抱歉！並對接受寶瓶文化邀請而推薦此書的作家，我們也致上最誠摯的歉意。
寶瓶文化強調，該公司即刻下架該書，並針對已購買該書的讀者，無條件接受退書。