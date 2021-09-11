搶中秋「烤肉」宅商機　澎湃燒烤食材、便攜式用品夯

今年中秋節受到疫情影響，多縣市禁止戶外烤肉，「宅在家」與同住家人小聚迎接中秋成為許多民眾的首選。高雄萬豪酒店推出澎湃海陸燒烤外帶組，精選三種不同海陸組合，讓你化身頂級主廚變出一桌佳餚。486團購觀察指出，省時省力不費工的「輕奢烤肉」成為時下流行，帶動便攜式迷你小烤爐、淨鼻罩、可爬樓梯推車、行動充電站及烤肉食材組合等商品銷量明顯成長。





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▲高雄萬豪酒店推出澎湃海陸燒烤外帶組，精選三種不同海陸組合。（圖／高雄萬豪酒店提供）

× ▲高雄萬豪酒店推出澎湃海陸燒烤外帶組，精選三種不同海陸組合。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲業者推出多樣燒烤組合，滿足民眾各式需求。（圖／486團購提供）

× ▲業者推出多樣燒烤組合，滿足民眾各式需求。（圖／486團購提供）

486團購今年攜手吉利家推出獨家「穀飼700天奧汀牛豪華海陸燒烤組」及「穀飼700天奧汀牛頂級海陸燒烤組」，享免運優惠並依不同組合加贈奧汀牛特選肋眼或沙朗牛排200g、超大半殼扇貝2KG。鮮本家則祭出獨家綜合海鮮組合，限量加贈鮭魚下巴400g；想要省去整理食材功夫也可選擇「切好分好海鮮組合」，獨立真空分裝不僅利於保鮮，「吃多少、開多少」，喜歡吃到不同食材也能輕鬆搭配。



