搶中秋「烤肉」宅商機　澎湃燒烤食材、便攜式用品夯

記者陳美嘉／高雄報導
2021-09-11 16:29:22
今年中秋節受到疫情影響，多縣市禁止戶外烤肉，「宅在家」與同住家人小聚迎接中秋成為許多民眾的首選。高雄萬豪酒店推出澎湃海陸燒烤外帶組，精選三種不同海陸組合，讓你化身頂級主廚變出一桌佳餚。486團購觀察指出，省時省力不費工的「輕奢烤肉」成為時下流行，帶動便攜式迷你小烤爐、淨鼻罩、可爬樓梯推車、行動充電站及烤肉食材組合等商品銷量明顯成長。
高雄萬豪酒店中秋狂歡派對，主廚精選3種不同海陸燒烤外帶組合，人氣烤肉組有美國CHOICE級肋眼牛排、松阪豬肉、日本宮城全殼生蠔等；超值烤肉組推出美國CHOICE級菲力牛排、BBQ黑豚豬肋排（熟）、挪威鮭魚等；而海陸烤肉組更是精選美國CHOICE級丁骨牛排、東南亞小龍蝦、日本生食級干貝等。澎湃海陸燒烤外帶組均加贈健康蔬菜組合，調味品則有韓國烤肉醬、美式烤肉醬以及玫瑰鹽，帶出食材不同風味。頂級肉品、精選海鮮、健康蔬菜一應俱全，即日起至9月21日販售。 避免多人群聚，陽台或頂樓宅在家烤肉蔚為風潮。486團購指出，備受青睞的「攜帶型迷你烤爐」體積小巧不佔空間，烤肉隨時輕鬆上手。可承重、爬樓梯、又可當凳子或矮桌多用途的「摺疊小拖車」，省力、收納不佔空間，適合烤肉、周末野餐及露營活動。另外像是淨鼻罩、多功能行動充電站等也都堪稱頂樓烤肉的神隊友。
486團購今年攜手吉利家推出獨家「穀飼700天奧汀牛豪華海陸燒烤組」及「穀飼700天奧汀牛頂級海陸燒烤組」，享免運優惠並依不同組合加贈奧汀牛特選肋眼或沙朗牛排200g、超大半殼扇貝2KG。鮮本家則祭出獨家綜合海鮮組合，限量加贈鮭魚下巴400g；想要省去整理食材功夫也可選擇「切好分好海鮮組合」，獨立真空分裝不僅利於保鮮，「吃多少、開多少」，喜歡吃到不同食材也能輕鬆搭配。