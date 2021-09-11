我駐美代表處擬正名　國民黨：首選為中華民國

針對英國金融時報（Financial Times）獨家報導，政府正與美方協商，考慮將「駐美國台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」，國民黨國際事務部今（11）日表示，此事尚未獲得官方證實，但假設駐外機構存在更名的可能性，首選將是中華民國，不知蔡政府在國外有沒有嘗試過一次，「恐怕沒有」。
記者余祥／台北報導
2021-09-11 17:27:02
國際部指出，只要不務虛、不牽涉統獨，此事確有可以討論的空間，問題在於自總統蔡英文上任之後，5年多來不斷採取一連串「去中華民國化」與「漸進台獨」的作為，從要求民營的華航「正名」，到換發新版護照以及每年國慶日主視覺的設計意象等，中華民國的概念被掏空抽換，國家歷史被腰斬至1949年起。
國際部也表示，中華民國顯然已成為民進黨欲除之而後快的累贅。如果此次蔡政府推動駐美代表處更名，背後動機也是基於如此高度台獨意識形態下的考量，將是極為不智與不負責的舉動。國際部強調，如何秉持互惠與互利的原則，持續與務實推進我國對美關係，這才是關鍵。
此外，國際部表示，駐美代表處更名一事不僅涉及台美關係，也可能牽動兩岸形勢的變化，政府應審慎評估，更必須事前明確向全體國人報告，一旦更名成真，對於兩岸關係所產生的衝擊為何，應變之道又在哪裡。