屏東迎王千里騎福　單車環島不畏風雨熱血啟程

三年一科辛丑正科迎王平安祭將於10月登場，今科舉辦時間，分別是東港10月24日-31日、南州11月17日-22日、琉球12月3日-9日，從東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮依序舉辦，也是沿海子弟心中盛事。大鵬灣產業聯盟發起「屏東迎王、千里騎福」活動，一群在地青年計畫以7天時間騎鐵馬環島，宣傳屏東迎王，並一同為消弭新冠肺炎疫情祈福。
記者黃正忠／屏東報導
2021-09-11 19:00:00
大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋表示，「屏東迎王、千里騎福」行動今（11日）一早從東港鎮東隆宮熱血出發，邀請各地的遊子加入騎程行列，如果沒辦法參加，也歡迎沿途幫忙加油打氣。東港鎮東隆宮、琉球鄉三隆宮、南州鄉溪洲代天府每三年一科都會盛大舉辦迎王平安祭典，迓王船、遊天河，是聞名全台的宗教文化慶典。
徐鳴懋六年前就曾騎單車環島宣傳迎王，今科再次發起行動，由大鵬灣觀光產業發展聯盟及在地小琉球人共同發起以「2021屏東迎王祭典」為號召，將透過自行車環島的形式，慢速駛入台灣本島各縣市，展開為期7天「屏東迎王、千里騎福」行動。
在地青年有12人響應全程騎7天，他們之中有餐飲、民宿、伴手禮業者，為了迎王寧願放棄7天不做生意不上班，表達熱血與虔敬。
徐鳴懋說，更希望打造「屏東迎王」品牌，雖然迎王三年一科舉辦，但規模、祭儀隆重盛大，馳名中外，若能號召更多人體驗迎王的感動，日後一提到迎王，就想到屏東。