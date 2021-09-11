愛把iPhone架在機車上？蘋果急警告：恐使「這功能」受損
台灣擁有「機車王國」的稱號，許多人都會利用機車代步，其中部分機車騎士或外送員為了方便導航，都會將智慧型手機架在龍頭或後照鏡上。不過，蘋果官方近日就發布公告，表示若將iPhone架在機車上，恐會導致相機的OIS防手震系統受到損害，拍照、錄影等品質也會跟著下降，建議使用者可加裝減震支架，降低損壞風險。
編輯中心/綜合報導
2021-09-11 18:47:48｜2021-09-11 19:08:18
蘋果發布一份最新文件表示，若將iPhone架在大排氣量機車與大動力機車上，由於其會產生劇烈振動，恐會透過手機支架傳導到iPhone，導致相機的OIS防手震系統受損，使得拍照、錄影等品質下滑。
蘋果強調，雖然一般小功率機車造成的振動幅度相對微小，但仍建議使用者加裝「減震支架」，以此避免iPhone及其設備的損壞風險，但蘋果亦指出，考量到OIS和自動對焦系統，還是建議避免長時間使用。
蘋果解釋，部分iPhone機型具有OIS防手震系統，以此防止用戶在拍照時不小心移動手機，使得照片拍出後出現模糊狀況，而蘋果也公告，包括iPhone 6 Plus 、iPhone 6s Plus和iPhone 7等後續機型，幾乎皆具備OIS裝置。（編輯：陳雅雲）