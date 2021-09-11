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中職／「花仙子」吳汶芳首度球場開唱　開球直呼緊張

▲吳汶芳為富邦開球。（圖／富邦提供）
▲吳汶芳為富邦開球。（圖／富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-09-11 19:20:21

富邦悍將今天邀請歌手吳汶芳參與「將將好生活」主題周活動，她不但一連演唱了《想啊想著你》、《人間遊戲》還有名曲《孤獨的總和》與《翹翹板》等歌曲，並且首度開球，讓她直呼：「好緊張」。

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吳汶芳今年開始成為獨立製作人，並且自己想辦法出單曲，她說：「第一次在球場演唱，雖然是在疫情下，但球場的球迷互動更為直接，讓我也被感染。」

吳汶芳也透露自己要開球有想過「偷練」，「希望不能挖地瓜，也要姿勢好看。」吳汶芳也在去年成立自己的品牌「無垃不作」，把一些生活上認為是垃圾的東西再度利用，她說：「因為我常需要演出，所以買飾品太浪費，就自己做。」

▲吳汶芳為富邦開球。（圖／富邦提供）
▲吳汶芳為富邦開球。（圖／富邦提供）

此外，在富邦人壽贊助的「將將好生活」主題週賽前，舉辦「用愛心做朋友」公益助學金捐贈儀式，以富邦悍將2020年於新莊主場賽事整年總得分303分，提供303名新北弱勢學子助學金，總計捐贈218.16萬元。富邦人壽捐贈儀式代表，經營企劃處陳世岳執行副總經理表示：「人生猶如球場，誰都無法預測比賽結果，這兩年受新冠疫情影響，讓國內家庭經濟困難及高風險家庭的學生們，面臨了更大挑戰與困境，因此富邦人壽持續發揮正向的社會影響力，提供助學金，盼能勉勵學子在人生道路上，發揮奮戰不懈的悍將精神，迎接人生的每一個挑戰。」

▲吳汶芳為富邦開球。（圖／富邦提供）
▲吳汶芳為富邦開球。（圖／富邦提供）

 今年富邦人壽X悍將「將將好生活」主題週活動結合ESG議題，創造一個減塑、低碳、友善環境的綠色賽事，首次推出環保主題球衣，以環保科技咖啡紗製作，具有除臭、快乾等特性，兼具環保與機能，讓悍將球員舒爽的全力拚戰，為響應環保為愛護地球盡一份心力。從球員到球迷、再到社會大眾，富邦人壽透過支持大型的運動賽事，循序漸進將「永續生活理念」推廣為全民運動，以提升國人及環境健康，打造更美好的生活。

▲吳汶芳熱力開唱。（圖／富邦提供）
▲吳汶芳熱力開唱。（圖／富邦提供）

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