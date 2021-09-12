自民黨總裁選舉　麻生派不單挺河野擬開放投票

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除了河野，目前已表態參選的還有自民黨前政務調查會長岸田文雄，及獲前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗；至於尚未決定或有意參選的人士，包括前幹事長石破茂及前總務大臣野田聖子。
日本電視台報導，河野昨天下午4時舉行參選記者會，而在記者會前兩個小時，他特別針對麻生派（志公會，53人）議員舉行參選報告會。
不過，河野這場參選報告會是在前一天晚間傳真到各議員辦公室，很多議員都是當天上午才知道有這場報告會。
派閥內挺河野的大多是年輕議員，這些議員建議河野在記者會或對待下屬公務員時的態度應該改進。
有議員說，「好了下一個、好了下一個」這樣的說話方式，連在地方評價都很差，這得改一改；河野說，會注意自己的態度跟說話方式。
雖然在這場報告會中，不少出席議員認為應該一致支持河野，但副首相麻生太郎及自民黨稅制調查會長甘利明等麻生派幹部都沒有出席。
原因是麻生跟甘利明等派閥幹部，同時間正在財務省舉行因應總裁選舉的會議；甘利明等人表達應該支持岸田，而非河野的想法。
甘利明挑明說，派閥不該全數都支持河野，因此，這場因應會議中達成基本原則，就是「原則上支持河野或岸田，有個別因素也可以支持其他候選人」。
經過最後協調後，麻生派將於下週舉行派閥總會，預料將會正式做出這樣的投票方針。
麻生派內部的年輕及中堅議員支持河野；以幹部為主的議員則相挺岸田；保守派議員支持高市。
因此，一名麻生派幹部就說，這應該就是實質上的開放投票。
身為麻生派大家長的會長麻生太郎意向目前尚不明朗。一名麻生派幹部推測說，可以看出麻生真的想支持河野的「父母心」。
不過，這名幹部說，就算麻生在第一輪投票投給河野，一旦選戰進入第二輪投票，麻生也可能投給其他人。
回顧2012年自民黨總裁選舉，石破茂在第一輪投票領先，贏過安倍晉三，但沒有人在首輪投票拿下過半數選票，讓選戰進入第二輪投票，最後安倍就在第二輪投票逆轉勝，坐上總裁寶座。
麻生曾說，若不預想包括第二輪投票在內的選戰對策，不可能贏得總裁選舉。
自民黨總裁目前選情呈現至少3人角逐的態勢，一旦選戰進入第二輪投票，包括麻生派在內各派閥動向都將受到關注。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1100911