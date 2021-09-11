搶好康！新北視障按摩9月底前不限金額免費送10分鐘
為慶祝中秋節，新北市政府勞工局特舉辦視障按摩體驗活動，歡迎市民朋友即日起至9月30日（依各家活動營業時間為準），只要到所輔導的6家優良視障按摩院及11家按摩小棧預約消費，就可免費加按10分鐘；每天名額有限，讓大家享受一個紓壓放鬆的中秋節。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-11 22:00:00
勞工局身障就業輔導科長盧志銘表示，配合體驗活動的6家視障按摩院，分別為拍按叫讚永安店、奇摩指視障按摩、左右手養生會館、宇坊視障按摩，及健生視障按摩及還元本部；11家按摩小棧分別為市府大樓放輕鬆按摩坊、雙和醫院、新店慈濟醫院、板橋區公所、板橋車站、台灣盲人重建院紓壓小棧、板橋大遠百、頭前庄捷運站、東科視障按摩小棧、新莊體育場視障按摩小棧，及新北環狀線大坪林視障按摩小棧等。
勞工局指出，視障按摩不僅可活絡筋骨、紓壓解勞外，對視障朋友的充分就業，更具有正面實質鼓勵，且所有的視障按摩師，皆具有丙級以上技術士執照，受有完整的職業訓練；受疫情的影響，新北市9月8日起為強化二級的措施，勞工局所輔導設置的視障按摩小棧及優良視障按摩院，遵照衛生福利部的防疫指引，讓民眾能在安全無憂的環境享受按摩紓壓，相關活動的資訊及各家優良按摩院、小棧活動時間，歡迎至新北勞動雲網站查詢。
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