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拜登參加911紀念活動　拜訪3個墜機地點

▲911事件20週年紀念日當天，美國總統拜登將偕同第一夫人吉兒前往當年的3處墜機地點，向恐攻中不幸罹難的受害者與其親屬致上哀悼之意。（圖／美聯社／達志影像）
▲911事件20週年紀念日當天，美國總統拜登將偕同第一夫人吉兒前往當年的3處墜機地點，向恐攻中不幸罹難的受害者與其親屬致上哀悼之意。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-12 08:00:00

（中央社紐約11日綜合外電報導）911事件20週年紀念日當天，美國總統拜登將偕同第一夫人吉兒（Jill Biden）前往當年的3處墜機地點，向恐攻中不幸罹難的受害者與其親屬致上哀悼之意。

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拜登在世界貿易中心（World Trade Center）雙子星大樓（Twin Towers）原址參加紀念活動。20年前，蓋達組織成員挾持2架客機，猛力衝撞紐約重要地標的雙子星大樓北棟與南棟，導致雙塔起火燃燒並先後倒塌。

稍後，拜登將前往賓州姍克斯維爾（Shanksville）。在2001年遭挾持的4架客機中，1架原定從新澤西州紐瓦克（Newark）飛往舊金山的聯航93號班機，原本可能攻擊白宮或國會山莊，後來機上的恐怖分子被英勇的機組員制伏，班機卻不幸墜落在姍克斯維爾。

最後，拜登將返回華府，並前往位於波多馬克河畔的五角大廈。這個象徵美國軍事力量的機構在911恐攻時遭一架自波士頓飛往洛杉磯的聯合航空公司（United Airlines）客機撞擊，西側被撞出一個巨大缺口，還冒出熊熊大火。

在過去的20年裡，歷任美國總統經常在911紀念日當天拜訪這3個地點之一，但像拜登這樣一天內跑遍3個地點的狀況並不常見。

拜登參加911紀念活動時不會發表公開談話。不過他已於10日發布一段影片，向罹難者親屬表示哀悼，並強調民族團結的精神。

911事件發生後，為報復蓋達並徹底殲滅恐怖組織，美國展開耗時20年的阿富汗戰爭，直到今年8月30日才從阿富汗撤軍。這場戰爭造成近2500名美軍喪生，耗資達2兆美元。

拜登堅持於8月底完成撤軍，導致阿富汗迅速淪入塔利班之手，這項決策也招來兩黨的批評聲浪。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1100911

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