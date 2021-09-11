白家綺尬戲謝承均太操勞　片場多次宮縮不敢講

電影《影子背後》今（11）日舉辦記者會，除了兩位導演李世偉、蔡坤庭外，片中演員謝承均、白家綺、吳東諺、阿Ben、徐小可等人也都一同出席共襄盛舉。其中白家綺更是透露在拍片時，已經身懷六甲，「身為一個演員，可以在懷孕的時候接到一個孕婦的角色，真的是上帝的恩典。」但也坦言在和謝承均演對手戲時，一度多次宮縮。
記者臺孝婷/台北報導
2021-09-11 21:36:41｜2021-09-11 21:42:11
白家綺和謝承均有一幕在樓梯間的對手戲，因為導演使用的拍攝手法，需要一鏡到底且不能出錯，所以2人上下樓梯將近60次，導致當時的白家綺數次宮縮，但她擔心耽誤拍攝進度，所以並沒有告訴現場眾人，「後來看覺得很值得！」也強調劇組都很照顧她，幾乎不會讓她熬夜，常常收工後和謝承均到處品嚐台中美食，老公吳東諺就沒有這種福利，一旁的吳東諺笑說：「他們晚餐時間就收工，我一餐都沒有跟到。」 白家綺和吳東諺結婚後，先在2018年生下兒子，今年3月再度生下女兒，她坦言這期間民視都有八點檔的戲約上門邀約，但因為當時小孩都才剛出生，所以只能忍痛拒絕，透露自己是拍八點檔長大，難免會覺得惋惜。吳東諺則是時隔9年再度參與電影演出，「謝謝導演相信我可以演這個角色。」有別於以往總是扮演陽光男孩的角色，吳東諺這次化身桀驁不羈的神秘人物，貫穿整部電影，也讓白家綺直呼：「看完初剪以後又愛上我老公了！」《影子背後》將於9月17日上映。