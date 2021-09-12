護樹讓專業的來 台南市從事修剪景觀樹木人員均需證照

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，修剪景觀樹木就如同修剪頭髮一樣，「言人人殊」，每個人審美觀不同，樹木修剪過多易造成民眾觀感不佳，修剪太少，卻又容易發生風雨災情中傷人、車損等公共安全的疑慮。因此，修剪景觀樹木應首重於樹木的安全及樹體的健康，如何在人的安全與樹木健康美觀兩者之間取得平衡，就需要專業人員的修剪技術。他期許在場人員參與教育訓練後，都能依照自己的專業，讓台南為數不少的景觀綠樹，都能安全、健康、美觀的成長。
台南市工務局從104年起開始辦理樹木修剪講座，為讓樹木修剪技術更普及提升，自106年起正式辦理樹木修剪人員認證考試，4年已培訓了383位合格樹木修剪人員。未來從事樹木修剪工作的人員都必需有持有修剪證照，以落實樹木修剪認證制度，達到正確修剪樹木的效能。台南市已建立了修剪SOP的標準作業流程，適當的修剪可保持樹型外觀，疏刪可降低樹木因強風侵襲而造成斷枝及傾倒的風險，而修剪位置正確，可讓樹木癒合良好同時降低病蟲害感染。
此次為期二天的台南市景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試，課程包括樹木修剪之職業安全衛生管理、景觀樹木修剪作業SOP技術規則、景觀樹木修剪判定與工具操作、景觀樹木修剪判定與實作示範、樹木修剪技術實作練習。授課講師邀請全國技能競賽裁判長及技術顧問陳春木、勞動部全國技能競賽造園景觀職類副裁判長李碧峰及20多位監評委員擔任術科評審委員，期參訓學員均能通過學科及術科測驗取得證照，讓更多人成為護樹使者，不負台南為綠色健康城市的美名。