中職／富邦大王來了！王苡丞460萬元簽約

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來自高雄那瑪夏的鄒族男孩孔念恩，畢業於高苑工商，守備位置外野手，以簽約金300萬元、50萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的條件，與富邦悍將簽下2.5年合約；2018未能獲選的投手李子強，在提升個人球技並強健心態後今年再次投入選秀，成功受到富邦球團青睞，給予簽約金250萬元、30萬元激勵獎金及一軍月薪9萬元的1.5年合約內容；投打二刀流的楊強森在高二開始轉練投手，除了直球之外更握有多種變化球路，在接受哥哥的建議以投手身份投入選秀後也如願獲選，富邦球團予以簽約金160萬元、50萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約肯定。
有「平鎮校草」之稱外野手張宥鈞，因同時擁有清秀外表與出色球技，在青棒時期即已受到各方高度關注，在經過U18洗禮後整體能力更加提升，以簽約金90萬元、30萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約加盟富邦；悍將今年第八輪指名球員岳少華跟隨哥哥弟弟的腳步加入職棒舞台，自大二開始專心練投的他表現越來越好，球團提供簽約金40萬元、40萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的條件，與其簽下1.5年合約。
除了季中選秀指名的8名球員全數簽約完成，富邦悍將另邀請捕手范姜永頡、內野手劉俊豪、投手溫展樂與陳冠勳等4名球員以自主培訓合約加入球隊，並皆以一軍月薪7萬元的1.5年合約達成簽約共識。富邦悍將今年季中一共補進6名投手、3名內野手、2名外野手以及1名捕手，為球隊戰力注入12名新血，球團也期許新秀們能夠盡快適應職棒生活，早日升上一軍賽場展現身手為球隊貢獻。