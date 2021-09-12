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中職／富邦大王來了！王苡丞460萬元簽約

▲富邦王苡丞簽約。（圖／富邦提供）
▲富邦王苡丞簽約。（圖／富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-09-12 11:07:42｜2021-09-12 11:16:52

富邦悍將今年在季中選秀會上，共選進狀元江少慶、王苡丞、董子恩、孔念恩、李子強、楊強森、張宥鈞與岳少華等8名球員，另為提升整體戰力，邀請范姜永頡、劉俊豪、溫展樂、陳冠勳等4名球員以自主培訓加入球隊，今宣布已與12名球員全數完成簽約。除江少慶已擔任一軍先發輪值要角外，其餘球員將於近期向球隊報到並正式投入訓練，迎接成為職業球員後的全新人生篇章。

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畢業於成德高中且有「成德大王」之稱的內野手王苡丞，今年在第二輪指名獲悍將指名加入，球團以簽約金460萬元、60萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約，與王苡丞達成加盟共識；同為內野手的董子恩來自棒球名校平鎮高中，自少棒起陸續參加過U12、U15、U18等國際賽事，擁有豐富的國手資歷的他，獲得富邦球團提供簽約金370萬元、60萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約，正式披上悍將戰袍投入職棒賽場。

來自高雄那瑪夏的鄒族男孩孔念恩，畢業於高苑工商，守備位置外野手，以簽約金300萬元、50萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的條件，與富邦悍將簽下2.5年合約；2018未能獲選的投手李子強，在提升個人球技並強健心態後今年再次投入選秀，成功受到富邦球團青睞，給予簽約金250萬元、30萬元激勵獎金及一軍月薪9萬元的1.5年合約內容；投打二刀流的楊強森在高二開始轉練投手，除了直球之外更握有多種變化球路，在接受哥哥的建議以投手身份投入選秀後也如願獲選，富邦球團予以簽約金160萬元、50萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約肯定。

▲富邦孔念恩簽約。（圖／富邦提供）
▲富邦孔念恩簽約。（圖／富邦提供）

有「平鎮校草」之稱外野手張宥鈞，因同時擁有清秀外表與出色球技，在青棒時期即已受到各方高度關注，在經過U18洗禮後整體能力更加提升，以簽約金90萬元、30萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的2.5年合約加盟富邦；悍將今年第八輪指名球員岳少華跟隨哥哥弟弟的腳步加入職棒舞台，自大二開始專心練投的他表現越來越好，球團提供簽約金40萬元、40萬元激勵獎金及一軍月薪7萬元的條件，與其簽下1.5年合約。

▲富邦張宥鈞簽約。（圖／富邦提供）
▲富邦張宥鈞簽約。（圖／富邦提供）

除了季中選秀指名的8名球員全數簽約完成，富邦悍將另邀請捕手范姜永頡、內野手劉俊豪、投手溫展樂與陳冠勳等4名球員以自主培訓合約加入球隊，並皆以一軍月薪7萬元的1.5年合約達成簽約共識。富邦悍將今年季中一共補進6名投手、3名內野手、2名外野手以及1名捕手，為球隊戰力注入12名新血，球團也期許新秀們能夠盡快適應職棒生活，早日升上一軍賽場展現身手為球隊貢獻。

▲富邦自主培訓陳冠勳。（圖／富邦提供）
▲富邦自主培訓陳冠勳。（圖／富邦提供）
▲富邦簽下董子恩。（圖／富邦提供）
▲富邦簽下董子恩。（圖／富邦提供）
▲富邦簽下岳少華。（圖／富邦提供）
▲富邦簽下岳少華。（圖／富邦提供）
▲富邦自主培訓范姜永頡。（圖／富邦提供）
▲富邦自主培訓范姜永頡。（圖／富邦提供）
▲富邦楊強森。（圖／富邦提供）
▲富邦楊強森。（圖／富邦提供）
▲富邦自主培訓溫展樂。（圖／富邦提供）
▲富邦自主培訓溫展樂。（圖／富邦提供）

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