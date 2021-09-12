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璨樹北移「雙北」卻無感？氣象局：下午雨勢風勢增強

▲中度颱風璨樹最新預報。（圖／翻攝氣象局網站）
▲中度颱風璨樹最新預報。（圖／翻攝氣象局網站）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-12 12:02:06｜2021-09-12 12:02:11

根據中央氣象局預報表示，第14號颱風璨樹今（12）天上午11點時，中心位置在北緯24.6度，東經122.5度，即在宜蘭的東南東方約80公里之海面上，正以每小時24轉21公里速度，加速向北轉北北西前進。

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氣象局表示，目前璨樹還是維持中度颱風，暴風半徑200公里，目前雖然雲林以南地區開始脫離警戒區域，但各地仍要嚴加戒備，這個颱風特性雨帶接近颱風中心，預計下午開始，雙北的風勢跟雨勢都會開始變得明顯。

氣象局提醒，接下來比較大的雨勢，還是會集中在北部地區跟宜蘭，下午開始熱區會集中宜蘭、北部、中部跟各地山區，且會一直持續到明天的凌晨。甚至未來降雨的區域，會往北部跟西半部地區移動，颱風北移的西南風，甚至到明天的白天，中南部、恆春半島仍有比較大的雨勢。

另外，風浪的部分，今天各地風浪比較大，特別是東半部地區，可能有6米以上的浪高，西半部浪高則是約3到4米，氣象局提醒民眾，海邊活動要特別注意安全。強陣風的部分，基隆北海岸、西半部等都要留意風勢，另外大台北地區沿海跟離島地區，也還是會出現8、9級強陣風，東南部地區則是可能有局部的焚風現象。


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