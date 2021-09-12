111年預算少9.9億 中選會：九合一選舉經費地方支出

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中央選舉委員會日前公布111年度中央政府總預算案中選會及所屬單位預算，歲入編列新台幣546萬5000元；歲出4億9946萬7000元，較110年度減少9億9207萬8000元，主要是選舉業務中，110年度辦理全國性公民投票預算已如數減列。
陳朝建向中央社記者表示，因總統選罷法、公職人員選罷法及公投法規定，現行選舉、公投選務是交錯辦理；且總統、立委為中央選舉，由中央政府負擔經費，但明年將舉行的九合一選舉則為地方選舉，由地方政府負擔經費，中選會則另外對地方選舉編列選務督導經費。
陳朝建表示，選務經費及預算都應依法辦理，但因選舉、公投依法交錯舉行的關係，加上選舉又分為中央選舉、地方選舉，因此中選會每年編列的經費或預算，自然會有預算數上的明顯差異。
中選會預算中，新增辦理及督導地方公職人員選舉經費1878萬3000元。辦理罷免案及公投案電子提議及連署系統維運等費用98萬5000元；公投案連署人名冊倉儲費用120萬元、運送郵資50萬元，公投案提案人及連署人名冊查對費809萬元。
國外旅費部分，編列派員參加2022年亞洲選舉官署協會執行委員會議、會員大會及派員出國考察澳洲國會議員選舉旅費135萬9000元；參加2022年亞洲自由選舉網絡論壇國外旅費22萬8000元。
另外，配合立法院決議，111年度起編列政策宣導經費應呈現預算科目、金額等。中選會編列宣導費670萬元，包括電視媒體宣導，含製作宣導短片、插播卡及購買電視時段共228萬元，網路宣導227萬元、廣播宣導65萬元及刊登報紙130萬元等，共計650萬元；淨化選風宣導品等20萬元。（編輯：蘇志宗）1100912