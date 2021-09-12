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改善高市大社、仁武區淹水　納觀音湖水庫入整體滯洪計畫

▲為改善大社、仁武地區淹水問題，高雄市副市長林欽榮今天率水利局團隊前往大社區和平路與觀音湖水庫，了解相關的排水改善進度。（圖／高市府水利局提供）
▲為改善大社、仁武地區淹水問題，高雄市副市長林欽榮今天率水利局團隊前往大社區和平路與觀音湖水庫，了解相關的排水改善進度。（圖／高市府水利局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-12 16:21:58

為改善大社、仁武地區淹水問題，高雄市副市長林欽榮今(12)日率水利局團隊前往大社區國道10號下方和平路與觀音湖水庫，了解相關的排水改善進度。水利局表示，為進一步改善大社及仁武地區淹水問題，水利局將觀音湖水庫納入整體滯洪操作計畫，規劃以觀音湖水庫分流獅龍溪過量洪水，並加高觀音湖外埤溢流堰，總滯洪量可達100萬噸，目前辦理可行性評估。

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▲將觀音湖水庫納入整體滯洪操作計畫，規劃分流獅龍溪過量洪水，並加高觀音湖外埤溢流堰，總滯洪量可達100萬噸。（圖／高市府水利局提供）
▲將觀音湖水庫納入整體滯洪操作計畫，規劃分流獅龍溪過量洪水，並加高觀音湖外埤溢流堰，總滯洪量可達100萬噸。（圖／高市府水利局提供）
同時，為改善大社地區和平路、三民路及大新路近年來的淹水問題，特別是國道10號下方和平路，因大社排水與國道十號交會處的排水束縮，導致和平路積淹水。水利局將於今年汛期前完成排水護岸加高並設置攔污閘，在今年8月豪雨期間，發揮功能，有效改善溢淹情形，保障用路人安全。

至於，大社區三民路與大新路淹水改善部分，水利局規劃於中里排水上游設置溫鼓埤滯洪池，面積約3.2公頃，滯洪量約11.7萬噸，滯洪池完工後，可以有效減緩下游大社區內淹水問題，因滯洪池工程涉及都市計畫變更及私人土地徵收等作業，目前已提報中央水安全計畫爭取經費。

另外，為進一步改善大社及仁武地區淹水問題，水利局將觀音湖水庫納入整體滯洪操作計畫，規劃以觀音湖水庫分流獅龍溪過量洪水，正辦理可行性評估。為使水庫立即發揮滯洪功能，水利局已先協調台糖公司完成觀音湖水庫閘門修繕作業，恢復水庫調控洪水功能，並加高觀音湖外埤溢流堰高度0.7m，約可增加蓄洪量約8萬噸。

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