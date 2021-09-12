改善高市大社、仁武區淹水 納觀音湖水庫入整體滯洪計畫
為改善大社、仁武地區淹水問題，高雄市副市長林欽榮今(12)日率水利局團隊前往大社區國道10號下方和平路與觀音湖水庫，了解相關的排水改善進度。水利局表示，為進一步改善大社及仁武地區淹水問題，水利局將觀音湖水庫納入整體滯洪操作計畫，規劃以觀音湖水庫分流獅龍溪過量洪水，並加高觀音湖外埤溢流堰，總滯洪量可達100萬噸，目前辦理可行性評估。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-12 16:21:58
同時，為改善大社地區和平路、三民路及大新路近年來的淹水問題，特別是國道10號下方和平路，因大社排水與國道十號交會處的排水束縮，導致和平路積淹水。水利局將於今年汛期前完成排水護岸加高並設置攔污閘，在今年8月豪雨期間，發揮功能，有效改善溢淹情形，保障用路人安全。
至於，大社區三民路與大新路淹水改善部分，水利局規劃於中里排水上游設置溫鼓埤滯洪池，面積約3.2公頃，滯洪量約11.7萬噸，滯洪池完工後，可以有效減緩下游大社區內淹水問題，因滯洪池工程涉及都市計畫變更及私人土地徵收等作業，目前已提報中央水安全計畫爭取經費。
另外，為進一步改善大社及仁武地區淹水問題，水利局將觀音湖水庫納入整體滯洪操作計畫，規劃以觀音湖水庫分流獅龍溪過量洪水，正辦理可行性評估。為使水庫立即發揮滯洪功能，水利局已先協調台糖公司完成觀音湖水庫閘門修繕作業，恢復水庫調控洪水功能，並加高觀音湖外埤溢流堰高度0.7m，約可增加蓄洪量約8萬噸。