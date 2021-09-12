妻求買防颱物資！尪衝好市多只挑「3物」 全場愣：慘了
中颱「璨樹」逐漸北上，北台灣、花蓮、宜蘭等地中午過後雨勢明顯，根據中央氣象局指出，預估最快今（12）晚9時前後，將可解除陸上颱風警報，不過北部地區雨勢，預估將持續到今深夜才會逐漸緩和。而颱風到來前，不少民眾都會在前一日就採購好防颱物資，就有一名人夫昨日被老婆派去好市多採買，沒想到他僅挑「3物」回家，讓許多人一看傻眼直呼「等著被罰跪！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-12 18:05:27
原PO昨日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示被老婆要求買一些防颱物資回來，「但這範圍也太大，感覺颱風只會影響禮拜天，買了早餐、中餐、晚餐，這樣應該可以吧！」
隨後他也曬出照片，只見推車內僅放了可鬆三明治、海鮮青醬義大利麵和叻沙，他還開心分享用餐順序，「早餐：可鬆三明治、午餐：海鮮青醬義大利麵、晚餐：新加坡叻沙」。
貼文一曝光，瞬間就引來網友傻眼留言，「不管如何，快跟你老婆道歉」、「你其實想要明天再去一趟吧」、「零食和泡麵呢」、「你慘了，真佩服您的勇氣」、「我看你被罰跪機率大」、「最恐怖級的颱風應該是在家裡！回報一下回家後造成的損傷程度？」、「敲碗回家後老婆的反應」、「太少啦！颱風天就是要吃零食啊！什麼零嘴都沒買，回家過不了關的啦！」
但也有人大讚「不錯阿！下班後的小確幸，吃得開心比較重要」、「你很節制欸⋯⋯⋯要是我可能會不小心連下個颱風要吃的東西都先買好」、「這菜單很可以」、「很好呀，總比去搶一堆青菜回來擺著爛掉明智多了」、「這個組合我覺得可以，趕快po給老公學習一下」。（編輯：陳雅雲）