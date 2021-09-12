COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北台灣入夜嚴防豪雨！氣象局：明起雨區擴散至南部地區

▲氣象局針對璨樹颱風雨區擴散做出最新預報。（圖/NOWnews攝影中心）
▲氣象局針對璨樹颱風雨區擴散做出最新預報。（圖/NOWnews攝影中心）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-12 18:04:37｜2021-09-12 18:04:44

中央氣象局最新預報，第14號颱風璨樹，今（12）天下午五點時，中心位置在北緯25.7度，東經122.4度，即在台北的東北方約120公里之海面上，以每小時26轉14公里速度，向北轉北北西前進。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局表示，目前北部地區風雨正大，中南部山區也正在下著雨，璨樹還是維持中度颱風，南投跟東南部海域已經脫離影響，海上警報區域以北部海面、東北部海面，以及台灣海峽北部，陸上警報區域則花蓮以北以及台中以北的地區。

氣象局提醒，沿海到明天都有長浪的情形，浮標觀測顯示北部有6米的浪高，要小心海上活動。另外，璨樹颱風風雨結構集中環流附近，基隆北海岸、綠島、蘭嶼地區還是會有十級以上的強陣風，北部沿海地區、大台北地區、東半部沿海、恆春半島、南部沿海，也都有八到九級強陣風。

另外，整個雨區擴展，已經往西部、北部擴展，宜蘭平地、苗栗以北山區，都出現100毫米以上的降雨，北台灣到晚上還是斷斷續續會下著雨，另外，台東、花蓮降雨緩和了，但台東今天到明天會有焚風帶來的高溫。

未來天氣型態，從今天晚上到明天早上八點間，中部、北部降雨深夜緩和，但是受到西南風影響，南端陸地跟山地還是有比較多的降雨。

▲中度颱風璨樹最新預報。（圖／翻攝氣象局網站）
▲中度颱風璨樹最新預報。（圖／翻攝氣象局網站）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀