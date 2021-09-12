北台灣入夜嚴防豪雨！氣象局：明起雨區擴散至南部地區
中央氣象局最新預報，第14號颱風璨樹，今（12）天下午五點時，中心位置在北緯25.7度，東經122.4度，即在台北的東北方約120公里之海面上，以每小時26轉14公里速度，向北轉北北西前進。
記者劉雅文/台北報導
2021-09-12 18:04:37｜2021-09-12 18:04:44
氣象局表示，目前北部地區風雨正大，中南部山區也正在下著雨，璨樹還是維持中度颱風，南投跟東南部海域已經脫離影響，海上警報區域以北部海面、東北部海面，以及台灣海峽北部，陸上警報區域則花蓮以北以及台中以北的地區。
氣象局提醒，沿海到明天都有長浪的情形，浮標觀測顯示北部有6米的浪高，要小心海上活動。另外，璨樹颱風風雨結構集中環流附近，基隆北海岸、綠島、蘭嶼地區還是會有十級以上的強陣風，北部沿海地區、大台北地區、東半部沿海、恆春半島、南部沿海，也都有八到九級強陣風。
另外，整個雨區擴展，已經往西部、北部擴展，宜蘭平地、苗栗以北山區，都出現100毫米以上的降雨，北台灣到晚上還是斷斷續續會下著雨，另外，台東、花蓮降雨緩和了，但台東今天到明天會有焚風帶來的高溫。
未來天氣型態，從今天晚上到明天早上八點間，中部、北部降雨深夜緩和，但是受到西南風影響，南端陸地跟山地還是有比較多的降雨。