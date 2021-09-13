胡瓜回歸《大集合》卻被挨打！自嘲簽下生死狀才敢來

綜藝天王胡瓜主持《綜藝大集合》將近20年，先前請辭傳言不斷，不過他後來受訪時就澄清，是因為擔心家中長輩受疫情影響，才暫時向節目請假。本周胡瓜終於回歸節目，透露自己在休假期間，都在瘋狂鍛鍊身體，不過卻遇到一位「重量級」來賓，開玩笑表示自己已經簽下「生死狀」。

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▲胡瓜（左）回歸《大集合》遇到「重量級」來賓，右為阿翔。（圖／民視提供）

× ▲胡瓜（左）回歸《大集合》遇到「重量級」來賓，右為阿翔。（圖／民視提供）

胡瓜一回到攝影棚就直呼：「今天是有簽下生死狀才敢來！」原來是節目邀請了獲得奧運拳擊銅牌的選手黃筱雯，要來跟綜藝天王胡瓜「對打」，但沒有想到黃筱雯一出場就非常緊張，連名字都說不出來，可愛、內向的她瞬間逗樂眾人。

胡瓜詢問黃筱雯的奪牌秘技，黃筱雯表示防守訓練可以讓她在奧運場上奪牌，胡瓜聽到後也想要親自嘗試，只見專業拳擊教練拿出他們平時訓練的工具「長條塑膠棒」，黃筱雯表示就是要拿這個東西跟胡瓜練習，胡瓜看到後一臉苦笑：「我今天原來是要『挨打』。」隨後就做出拳擊備戰狀態，擔任裁判的阿翔也搞笑補槍：「筱雯這沒有其他絕竅，妳就是死命的打！」

只見黃筱雯拿起塑膠棒，飛快地攻擊胡瓜的手、肩以及腰，胡瓜用手臂以及身體擋住塑膠條的攻擊，但他卻招架不住，一下子就被對方「打趴」，連忙投降喊停。黃筱雯坦言一開始很緊張，不太敢打瓜哥，但由於對方說沒關係，才敢真的使出全力打：「其實很怕把瓜哥打趴，實際參與在節目中，才發現他真的跟電視看得一樣，好笑又好玩。」

▲黃筱雯（右）拿起塑膠棒，飛快地攻擊胡瓜（左）。（圖／民視提供）