燒臘店點啥才內行？老饕狂指「最強指標」：測出老闆功夫
台灣近年來街上隨處可見不少港式燒臘餐廳，店內美食包括叉燒、油雞、燒鴨等，其透過烘烤逼出油脂，讓料理香氣四溢，因而成為許多饕客喜愛料理之一。不過，就有網友好奇詢問「到燒臘店點什麼最內行？」隨即引起老饕曝光最強指標。
編輯中心/綜合報導
2021-09-12 18:25:35
原PO於PTT八卦板上發文，指出有一陣子常常吃燒臘，而自身最愛的就是燒肉飯，「淋上油蔥花後，味道又更提升一個檔次！」但他表示燒臘店美食眾多，包括燒鴨、燒雞、叉燒、油雞等，這便讓他好奇詢問「那麼到燒臘店到底要點什麼，才是內行的表現呢？有卦嗎？」
問題曝光後，其中許多老饕紛紛點名「脆皮燒肉」，直言「脆皮燒肉可以看的出這家店師父的手藝」、「脆皮好吃的都做不多…不過我其實都愛」、「燒臘的脆皮燒肉真是一絕」。
不過，亦有鄉民提及「叉燒」和「鴨腿」也值得一吃，「叉燒吧？每家都有，但很少做好吃的」、「叉燒吧！燒鴨燒雞都有骨，煩死」、「鴨腿，超級限量」、「鴨腿+1」、「燒肉配燒鴨，絕品」。
除了上述答案，不少網友也提出不同看法，「四寶飯，全都要」、「臘味飯好吃」、「居然沒有人說要燒鵝，燒鵝腿最讚」；甚至有人大讚「當然是油蔥啊」、「點啥不重要，重點是淋滿蔥油醬」。（編輯：陳雅雲）