吳宗憲親吐40字嫁女心聲 二女兒「絕美正臉」驚豔上萬人
吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）今（12）日舉行婚禮，選在台北飯店低調宴客，對象是朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson），由於疫情影響婚期不斷延期，終於能見到女兒穿上婚紗、正式成為人妻的吳宗憲也透過臉書發文，除了大方曬出吳則含的正臉照之外，也感動寫下40字心聲。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-12 18:25:29｜2021-09-12 19:02:29
吳宗憲感性寫下：「好啦！他們真的是圈外人⋯但今天結婚了！還是希望他們的喜氣可以給所有人帶來平安健康的祝福。」字裡行間透露出好心情。吳則含的正臉照曝光不到10分鐘，就吸引上萬人點讚，許多藝人好友也紛紛獻上祝福。
只見吳則含頭戴婚紗露出絕美笑容，仙女般的顏值吸引許多人前來點讚，也有許多網友認為與她與吳姍儒、吳宗憲的神韻非長相似。
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