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吳宗憲親吐40字嫁女心聲　二女兒「絕美正臉」驚豔上萬人

▲吳宗憲（右圖）曬出與二女兒的同框照。（圖／吳宗憲臉書）
▲吳宗憲（右圖）曬出與二女兒的同框照。（圖／吳宗憲臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-12 18:25:29｜2021-09-12 19:02:29

吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）今（12）日舉行婚禮，選在台北飯店低調宴客，對象是朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson），由於疫情影響婚期不斷延期，終於能見到女兒穿上婚紗、正式成為人妻的吳宗憲也透過臉書發文，除了大方曬出吳則含的正臉照之外，也感動寫下40字心聲。

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▲吳宗憲（左、右圖右）舉行二女兒Vivian（右圖左）婚禮。（圖／翻攝吳宗憲臉書）
▲吳宗憲（左、右圖右）舉行二女兒Vivian（右圖左）婚禮。（圖／吳宗憲臉書）
吳宗憲感性寫下：「好啦！他們真的是圈外人⋯但今天結婚了！還是希望他們的喜氣可以給所有人帶來平安健康的祝福。」字裡行間透露出好心情。吳則含的正臉照曝光不到10分鐘，就吸引上萬人點讚，許多藝人好友也紛紛獻上祝福。

只見吳則含頭戴婚紗露出絕美笑容，仙女般的顏值吸引許多人前來點讚，也有許多網友認為與她與吳姍儒、吳宗憲的神韻非長相似。

▲吳宗憲（右）40字祝福女兒。（圖／吳宗憲臉書）
▲吳宗憲（右）40字祝福女兒。（圖／吳宗憲臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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