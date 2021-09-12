半夜嗨炸地瓜球！她放下鍋「瞬間焦黑」 老饕揪原因暈倒
台灣夜市經典小吃應有盡有，其中炸得金黃又有嚼勁的「地瓜球」，深受不少大小朋友喜愛，不少民眾在家也會自製地瓜球。近日，就有網友分享，她半夜肚子餓，於是想炸地瓜球來吃，沒想到下鍋時卻瞬間焦黑，讓她看了相當崩潰，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-12 18:54:46
原PO在《爆廢公社二館》表示，她半夜突然肚子餓，剛好看到冰箱裡有一包地瓜球，紫色、黃色的外型看起來十分可口，便興奮地「等油滾了」下鍋，沒想到一放下去，地瓜球瞬間焦黑，「整個廚房就像著火一樣，煙霧瀰漫...」。
原PO看到如此慘況，忍不住心想「怎麼跟夜市的炸法差那麼多？」後來也趕快關掉瓦斯，留下煙霧瀰漫的廚房，並把焦黑的地瓜球端上樓，「不然怕我媽發現會罵死我，最後只吃了一包榨菜豆乾解饞」。
貼文曝光後，老饕紛紛揪出原因，傻眼直呼「『油滾了』，這三個字好震撼」、「地瓜球禁高溫啊」、「油滾到沸點...應該是著火了才對」、「油不用滾啊！不是煮泡麵水要滾」、「炸地瓜球的油溫只需要130度左右，你把油燒到滾，應該超過200度了」、「油不是水誒，不用讓它滾啊！而且地瓜球是冷油下」、「油滾？不就200度上下了」。
事後，原PO也回應，在半夜3點多時被媽媽發現，她剛跑去樓下洗碗，也被臭罵了一頓，無奈地說「整間廚房都是煙霧瀰漫…」。（編輯：許智超）