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知名作家：英國王室可能在2代內走入歷史

▲知名作家希拉蕊．曼特爾在刊出的專訪中表示，歷史超過1000年的英國王室可能在2代內消失。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名作家希拉蕊．曼特爾在刊出的專訪中表示，歷史超過1000年的英國王室可能在2代內消失。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-13 08:00:00

（中央社倫敦11日綜合外電報導）知名作家希拉蕊．曼特爾（Hilary Mantel）在今天刊出的專訪中表示，歷史超過1000年的英國王室可能在2代內消失。

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英國王室歷史至少可追溯到1066年入侵英格蘭的「征服者威廉」（William The Conqueror）。

以小說「狼廳」（Wolf Hall）三部曲聞名的曼特爾接受「泰晤士報」（The Times）訪問時表示，她敬佩女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）與查爾斯王子（Charles）的奉獻精神，但當被問到王室還剩多久時間，曼特爾說，她「粗略計算」，或許只有兩代。

她說：「很難了解王室背後的思維，在現代世界，人只被當名人看待。」

如果曼特爾看法正確，伊麗莎白二世的曾孫、現年8歲的喬治小王子（Prince George）就不會當上國王。

喬治王子是王室第3順位繼承人，排在72歲祖父查爾斯以及39歲的父親威廉（Prince William）之後。

曼特爾本月稍早告訴義大利大報「共和報」（La Repubblica），英國現在是個褪色的地方，只靠著過去「強盛的記憶」而活，惹怒不少英國人。她還形容支持脫歐的人乳臭未乾，常常也是可笑的投機主義者。

民調雖然顯示絕大多數英國人仍支持王室，尤其尊敬女王，但5月一份民調卻說，英國年輕人現在比較希望能選舉國家元首。

白金漢宮（Buckingham Palace）發言人不願發表評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100912

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