面試常問「您還有沒有問題」？人資揭真實用途：我也會怕
面試問題百百種，然而不少面試官在最後總是會詢問「還有沒有其他問題」，許多求職者此時總是會絞盡腦汁，想藉由提出不同問題，加深在對方心中的好印象。對此，就有一名網友好奇詢問「面試被問到『請問您還有沒有其他問題？』可以問什麼？」隨即引來一名人資洩露真實用意。
編輯中心/綜合報導
2021-09-12 21:29:02
原PO於Dcard上發文，表示面試即將結束時，部分面試官在最後都會詢問「有什麼問題要問嗎？」他認為若你還挺中意這間公司，但當你回答沒有時，恐怕已經錯失一個機會了，「但最重要的，面試前還是要記得多準備唷！自然給人的『態度』就會好，也比較容易錄取喔！」
貼文一曝光後，就引來不少網友熱議，「我都說工作開始做了才會有問題」、「我都會問教育訓練的問題欸！如果沒有一套流程，要你直接硬做，這就要考慮考慮了」、「我昨天面試，就一直問我這個問題，我聽完工作介紹我真的沒問題啊」、「問教育訓練制度，答得支支吾吾的通常很雷」、「還會問對公司有什麼期許」。
但就有一名人資跳出來回答，尷尬坦言「身為面試的人資......這句話出現只是我不知道怎麼說結束囉的結束語，不用太緊張也不要再問我其他問題，我也怕回答不出來」。
據了解，《NOWnews今日新聞》曾報導《面試被問「有什麼問題」？過來人傳授1技巧：秒看透公司》，就有不少網友建議可以詢問「為什麼有此職缺」，表示「為什麼有此職缺，可以了解公司發展是否接著開分公司、升遷管道如何、同事相處氛圍」、「這份職缺釋出的原因？如果是有人離職補人，就可以問問前任離職的原因，如果是因為擴編那更好，表示公司營運狀況不錯」。（編輯：陳雅雲）