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好市多再現奧客！男「自備鋼瓶」裝飲料　網酸：有夠環保

▲有網友目擊，有男子拿鋼瓶到好市多熟食區裝飲料，讓她相當傻眼。（示意圖／公關照片）
▲有網友目擊，有男子拿鋼瓶到好市多熟食區裝飲料，讓她相當傻眼。（示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-09-12 21:25:04

連鎖美式賣場「好市多」因其價格優惠及品質優良的特點，深受不少國人喜愛，而前陣子疫情趨緩，好市多的熟食區也逐漸恢復內用。不過，就有網友分享，有位男子拿著鋼瓶到自助區裝飲料，讓她看了相當傻眼，貼文一出，網友也憤怒地說「乾脆整台搬回家」。

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原PO在《爆廢公社二館》貼出一段影片，可以看到有名男子拿著自己用的大罐鋼瓶，到熟食區裝飲料，絲毫不理會旁人的目光，等到整瓶裝完後才離開，讓她不禁嘲諷「好市多，真的好地方。防疫期間，我的杯。吃喝玩樂，誰擋我？」

▲男子拿著自己用的鋼瓶裝飲料，讓網友忍不住嘲諷「乾脆整台搬回家」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲男子拿著自己用的鋼瓶裝飲料，讓網友忍不住嘲諷「乾脆整台搬回家」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
貼文曝光後，網友也傻眼直呼，「乾脆整台搬回家」、「如果沒買杯子這算偷竊了哦」、「這水準太高了，我沒辦法」、「重點是他瓶口整個督到飲料出料口上面，真的有夠噁心的」、「為什麼瓶口會直接對著，現在還在防疫期間耶」、「真髒，那瓶子還不知道有沒有洗」、「原來是環保達人…」、「要不要連機器都搬回去」。

據了解，若要在好市多熱食區買飲料，必須先到櫃台付錢，拿到員工提供的飲料杯後，才能到飲料機台裝取，且不能用其他的杯子，若是要單獨購買飲料，也要到櫃台結帳，店員會給予紙杯，讓顧客盛裝。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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