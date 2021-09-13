NOW早報／海邊解放！林青霞30年前舊照翻出　網：好前衛

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今日天氣／西南風影響 中南部雨勢大
今（13）日西南風影響，中南部地區及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，並容易伴隨較大雨勢，山區也有短延時強降雨發生的機率，其他地區清晨前也仍有降雨，白天之後則轉為多雲可見陽光的天氣，剩下山區午後有零星短暫陣雨；隨著降雨減少，北部及東半部白天再度變得較為悶熱，高溫可以來到33至36度，大台北、桃園及台東地區有局部36度以上高溫發生的機率，東南部地區有機會出現焚風的現象，戶外活動請多補充水分，至於中南部高溫約30到32度，感受較為舒適些。
梁朝偉《尚氣》天價片酬曝光 漫威出道「史上第二貴」
漫威電影《尚氣與十環傳奇》全球票房突破1.4億（約台幣40億元），梁朝偉進軍好萊塢一戰交出亮眼好成績，片中他飾演反派「文武」，精湛演技征服影迷們，港媒披露梁朝偉片酬高達6000萬港幣（約台幣2.1億元），在漫威出道作中排名第二，僅次於影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）。
Delta也可防！日本研究：完整接種BNT有效性達85%至90％
日本正掀起第五波新冠肺炎（COVID-19）疫情，12日通報新增7212例確診，截至10日為止，至少接種一劑疫苗人口則達61.9%。日本研究團隊利用數學模型分析國內3萬多名新冠肺炎確診患者，發現輝瑞（BNT）疫苗有效性約在85%至90%以上，並且推斷出對Delta變種病毒也有一定保護力。
爆Delta群聚案社區 新北市府今日專案施打疫苗
新北市政府昨（12）日晚間表示，由於先前板橋某社區爆發Delta病毒株群聚疫情，為保障該社區民眾權益及提升防疫成效，將於今（13）日，以專案方式指派醫療團隊進駐該社區，為該社區居民進行新冠疫苗接種服務。
獨／洪秀柱駁派張亞中赴馬國募款 5百萬美金支票不存在
國民黨主席候選人、台大政治系教授張亞中日前於中常會上掏出3張總額為500萬美金支票，稱是國民黨主席洪秀柱指派他去馬來西亞募款的成果。對此，前黨主席洪秀柱本人向《NOWnews今日新聞》指出，張亞中所言與事實有嚴重出入，直指他公然作秀、說謊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。