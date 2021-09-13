趙薇微博發聲了！被消失18天「4字留言」 網一看全淚崩
45歲大陸女星趙薇上（8）月26日突然被大陸各大影音平台下架、個人跟公司的社群帳號也全被封鎖，瞬間人間蒸發，「被消失」長達18天，但其被消失原因至今眾說紛紜。趙薇神隱18天後，12日被網友發現在微博悄悄發聲，寫下「4字祝福」，讓網友看完忍不住落淚。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 07:21:43
趙薇無預警被封殺後行蹤成謎，曾一度在她的IG透露自己和父母仍在國內，之後就未再出面回應，讓網友懷疑趙薇的個人微博、工作室微博等可能遭到平台禁言。
直到12日有網友發現，趙薇到女導演李孟橋的微博悄悄發聲，寫下「生日快樂」4字祝福，並附上蛋糕、笑臉和愛心的符號，留言一出，讓許多粉絲激動直呼「看到妳的出現真的太好了」、「嗚嗚難得出現竟然是祝賀生日，好暖啊」、「趙薇我們真的好想妳呀」、「好愛妳好想妳趙薇，看到評論太開心了」、「姐姐，我們都愛妳、想妳」。
不過，也有網友指出，導演李孟橋的生日其實是8月29日，趙薇卻在9月12日才留言祝賀，已經過去14天了，似乎有些尷尬，並稱「不知道她這次更新是為了告訴大家自己很好，還是單純只是想祝朋友生日快樂呢？」即使李孟橋還未回覆她的留言，粉絲們倒是相當激動。（編輯：賴詠璿）