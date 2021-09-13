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【MotoGP戰報：亞拉岡站】就差一點，Marquez數次超越未果，Bagnaia嚴密防守成功奪冠

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-13 10:25:21

亞拉岡站由Bagnaia拿下竿位，積分冠軍Quartararo則從第3位出發，在本站有利的Marquez也有不錯表現從第4名起跑。正賽開始Marquez便立即衝上第二，之後便持續緊跟Bagnaia，不過可惜最後幾次超越都未能成功，而Bagnaia也成功奪下GP生涯首場冠軍。

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MotoGP亞拉岡站由Bagnaia取得竿位起跑，Miller則排在第2，積分冠軍Quartararo則在第3，由於亞拉岡站賽事為逆時中且左彎居多，而這也有利於右手尚未完全復原的Marquez，因此Marquez於本站也取得第4名起跑位置。

正賽起跑後Bagnaia成功守住領先位置，而Marquez則順利衝上第2，Quartararo因起跑不太理想而掉到第5，甚至在此之後表現都未見起色排名還不斷下滑，還好最終還有第8名成績。而一直守在第3的Miller，在賽事接近中段不幸失誤，使其讓Mir與A.Espargaro撿到第3與第4名。

轉隊至Aprilia的Vinales，首場比賽還在適應車輛，最終以第18名成績完賽。
轉隊至Aprilia的Vinales，首場比賽還在適應車輛，最終以第18名成績完賽。
Mir因Miller失誤輕鬆撿到第3名位置，最後也順利以此排名衝線。
Mir因Miller失誤輕鬆撿到第3名位置，最後也順利以此排名衝線。
Marquez在賽道有利自己情況下從開賽就一直緊跟Bagnaia，而兩人的節奏也甩開後方車手，不過由於右手尚未回復到最佳狀態，因此可看出Marquez選擇努力跟上待賽事末段在進行超越。果然賽事來到倒數6圈時，Marquez便開始加快速度進行試探性超越，而Bagnaia也隨即反超守住位置。在此之後Marquez則陸續發起多次超越，但在左右彎路線轉換Bagnaia以穩定優異表現還以顏色，最後Marquez因失誤而被拉開距離，使其最終只能以第2名成績完賽，但此成績對Marquez來說已能提升信心，而Bagnaia不僅成功守住也奪下GP生涯首場冠軍。

目前積分排名分別為Quartararo（214分）、Bagnaia（161分）、Mir（157分）、Zarco（137分）、Miller（129分）。

Marquez最後多次超越都被Bagnaia化解反超。
Marquez最後多次超越都被Bagnaia化解反超。
Bagnaia以穩定表現成功奪冠。
Bagnaia以穩定表現成功奪冠。
雖未能奪冠但第2名對Marquez已帶來莫大信心。
雖未能奪冠但第2名對Marquez已帶來莫大信心。
能看Rossi上場比賽只剩下5場了。
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