【MotoGP戰報：亞拉岡站】就差一點，Marquez數次超越未果，Bagnaia嚴密防守成功奪冠

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MotoGP亞拉岡站由Bagnaia取得竿位起跑，Miller則排在第2，積分冠軍Quartararo則在第3，由於亞拉岡站賽事為逆時中且左彎居多，而這也有利於右手尚未完全復原的Marquez，因此Marquez於本站也取得第4名起跑位置。
正賽起跑後Bagnaia成功守住領先位置，而Marquez則順利衝上第2，Quartararo因起跑不太理想而掉到第5，甚至在此之後表現都未見起色排名還不斷下滑，還好最終還有第8名成績。而一直守在第3的Miller，在賽事接近中段不幸失誤，使其讓Mir與A.Espargaro撿到第3與第4名。
Marquez在賽道有利自己情況下從開賽就一直緊跟Bagnaia，而兩人的節奏也甩開後方車手，不過由於右手尚未回復到最佳狀態，因此可看出Marquez選擇努力跟上待賽事末段在進行超越。果然賽事來到倒數6圈時，Marquez便開始加快速度進行試探性超越，而Bagnaia也隨即反超守住位置。在此之後Marquez則陸續發起多次超越，但在左右彎路線轉換Bagnaia以穩定優異表現還以顏色，最後Marquez因失誤而被拉開距離，使其最終只能以第2名成績完賽，但此成績對Marquez來說已能提升信心，而Bagnaia不僅成功守住也奪下GP生涯首場冠軍。
目前積分排名分別為Quartararo（214分）、Bagnaia（161分）、Mir（157分）、Zarco（137分）、Miller（129分）。