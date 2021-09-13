美國副助卿訪立陶宛　會晤外長商討經濟合作

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立陶宛外交部表示，會面聚焦雙邊經濟合作、區域與全球安全事務，以及與俄羅斯、白俄羅斯和中國的關係挑戰。藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）指出，立陶宛實行立基於價值的政策，並強調立陶宛作為美國的可靠夥伴在安全事務與支持民主體制所扮演的角色。
會面也觸及如何深化立陶宛與美國的經濟連結，以及透過合作確保供應鏈韌性。主管事務涵蓋經濟外交的立陶宛副外長梅魯納斯（Egidijus Meilūnas）籲請美方擴大開放立陶宛產品進入美國市場，立陶宛也期待為美方提供投資新機會。
立陶宛今年以來因為退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、國會表決通過認定北京當局對新疆維吾爾族施行「種族滅絕」、允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立名稱含「台灣」的代表處等事件，與北京關係緊張，並遭北京以政治、經貿等手段強力施壓，雙方大使已被召回。
立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）日前指出，長期來看，中國的制裁將給立陶宛帶來好處。立陶宛正團結跨大西洋民主社群，相關國家對立陶宛表達政治支持，立陶宛則可將政治支持轉化為具體的經濟、金融和其他措施。
他並說，中國顯然相信透過制裁可讓立陶宛改變態度，但這是「非常大的錯誤」。
藍斯柏吉斯8月22日與美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）通話，雙方也觸及供應鏈多元化、美方可對立陶宛企業提供的實質支持等議題。梅南德茲當時表示，一旦共享價值遭威脅，美方將「盡一切努力支持立陶宛」。（編輯：林憬屏）1100913