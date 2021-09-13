個性鮮明硬型男─Land Rover Defender 90 D250 S試駕

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相較於Defender 110車型，Defender 90初期僅引進單一動力規格，為搭載具有48V輕油電系統的6缸柴油動力，但同樣提供豐沛的選配清單，讓車主可以搭配出最喜愛的樣貌。本次試駕的Defender 90 D250 S，Land Rover為它選配黑色外觀套件，在引擎蓋Defender字樣、引擎蓋飾板、水箱護罩、尾門Defender字樣都採用亮澤黑烤漆處理，搭配緞光灰色輪圈，並未選擇更具特色的風格機能套件，維持經典素雅的樣貌。
實際見到Defender 90在視覺上有點特別的是，只有Defender 90單一台車時，整線條比例都十分協調，簡潔好看，不會有什麼突兀之處，但一旦與其他車停在一起時，就會忽然感受到Defender 90的壯碩感，1969mm的車高，加上含後照鏡達2105mm的車寬，以及方正的造型，存在感十足，在車陣中會佔據所有目光與視線，很難不注意到它。
也因為高人一等，坐進座艙中忽然有點不太適應，主要是因為他的車長在加上備胎後僅4583mm，大約就與一輛中型SUV相當，一開始你會預期它就是輛中型SUV尺碼的三門越野車，但實際車高與車寬卻大上一碼，所以在視覺判位上需要重新適應，也許有人會問為何在Defender 110車型上沒有這個問題，是因為單看尺碼規格就已經知道它是輛車長超過五米〈含備胎〉的大車，多少會先有所心理準備，心理上調適會比較快，畢竟像Defender 90這樣的三門越野車不多，引進台灣的更是少，如果你是駕駛中大型SUV經驗較少的駕駛者，駕駛Defender 90甫上路時可得稍微注意Defender 90的實際尺碼所帶來的判位差異。
除了高人一等的視角，Defender 90基本陳設就與Defender 110相同，在門板與鞍座兩側的鉚釘與中控台噴霧效果飾板等經典元素同樣沒有缺席，不過新年式Defender都將中控台上的Pivi Pro2多媒體觸控顯示幕升級到11.4吋，同時操作介面也全面更新，操作時便利性大幅增加，而電子後視鏡仍為標準配備，這也是一項用過之後就回不去的配備，另外，試駕車上還選了舒適便捷套件，包含了：中央扶手置物箱製冷功能、無線充電板與附蓋杯架等，其中有類冰箱效果的中央扶手置物箱製冷功能，的確會使內部物品降溫，炎熱夏天替飲料保冷特別受用。
雖然Defender 90採三門設計，卻有著相當寬裕的後座空間，腿部空間與頭部空間都與Defender 110相當，所以既然乘坐空間沒有受到縮減，在車長較短下，犧牲的就是行李廂空間了，在正常狀態下容積僅有297L，但可透過比例40：20：40之後座椅背擴充空間，只是椅背放倒後，無法形成完全平整的置物空間，稍嫌可惜。不過值得一提的是，新世代的Land Rover車款，幾乎都有著超過當前所有市售車、最多的USB連接埠，就算是三門的Defender 90，在前中央安座下方與前座椅椅背上都設有USB連接埠，完全迎合了當前人們大量使用3C裝置習慣，在Land Rover上不再會有充電焦慮。
前言有提到台灣初期引進的Defender 90為D250 S單一規格，搭載搭配48V MHEV輕油電系統的3.0升6缸柴油動力，可輸出249PS/4000rpm最大馬力，以及570Nm/2500epm最大扭力，其中，48V MHEV輕油電系統可於起步時提供最多142.5Nm的扭力輔助加速，藉此降低油耗與減少引擎起步時的負擔，並且搭配8速手自排變速系統；實際駕駛，Defender 90 D250 S達2228kg的車重，重量與份量還是相當明顯，重踩下油門的瞬間還是會有約半秒的遲滯感，接著當電動輔助介入，扭力瞬間湧現，動力隨著車輛衝刺時不斷湧現，勁道全然釋放，原廠公布0-100km/h起步加速成績為8.0秒，證明它是台不慢的車，但一樣是零百家速8秒，在Defender 90的體感會與其它車完全不同，一台車長不到4.6米、車重卻超過兩噸的車，衝刺起來對視覺與體感的衝擊會更明顯。
不過就如同以往試駕Land Rover的感受，你一開始會覺得這樣的車重繪不好駕馭，實際上它們的動態穩定性遠超過你預期，Defender 90 D250 S在選配墊子氣壓懸吊後，在激烈操駕下，會盡可能抑制側傾，讓車身維持穩定，而且煞車效能也在水準之上，讓車在進彎錢可以穩當地減速過彎，同時，還可以提供優異的行路質感與舒適性，所以若是要購買Defender 90 D250 S，強烈建議選配電子氣壓懸吊，可以在操控與乘坐舒適上取得較好且均衡的表現。另外，對應越野路面時，也可以提高車高強化越野能力，提供最大進入角38°、穿越角31°、離去角40°、涉水深度最深達90cm之能力，同時，標配了Terrain Response 全地形反應系統、ClearSight底盤透視科技與360° 3D顯影，讓越野變得更為容易。
相較於Defender 110，Defender 90就更具個性化與個人化，提供對運載需求較低的買家選擇，更適合當作是輛大玩具；新世代的Defender全面進化後，擺脫過去的原始與粗獷，不再是單純的機能性車款，配上豐富的電子輔助系統後，更貼近日常使用，不過一脈相承的硬底子仍在，讓它從一個多數時候適合在荒原馳騁的硬漢，變成了換上時尚新裝的硬型男，更適合前往各種場域了。
| Land Rover Defender 90 D250 S 規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4583(含備胎)/2105(含後視鏡)/1969
| 軸距(mm)
| 2587
| 車重(kg)
| 2228
| 引擎型式
| V6渦輪增壓柴油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 2996
| 最大馬力(ps/rpm)
| 249/4000
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 570/2250
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 255/60R20
| 0~100km/h加速〈秒〉
| 8.0
| 極速〈km/h〉
| 188〈電子限速〉
| 越野幾何〈進入角/穿越角/離去角〉
| 38度/32度/40度
| 涉水深度〈mm〉
| 900
| 售價
| 239萬元