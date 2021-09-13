高雄觀光行動論壇　產官學合作激盪觀光新火花

為迎接2021國慶煙火、2022台灣燈會在高雄舉辦，疫後力拚觀光深化轉型，高市府觀光局近日於高雄萬豪酒店舉辦「高雄觀光行動論壇」，採用符合防疫規定的線下實體參與及線上直播方式，藉由論壇對話、搭配實地導覽遊程，帶動觀光產業新思維，為期2日的論壇共吸引破萬人次參與。





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高市府觀光局與義守大學共同舉辦「高雄觀光行動論壇」，邀請邀請各界學者、專家、觀光業者等各領域專業人士一同共襄盛舉。局長周玲妏表示，疫後生活型態及方式改變，對觀光業衝擊大，希冀論壇意見交流為產業找到解方，協助市府能夠更精準結合業者推動高雄觀光。





▲高市府觀光局與義守大學共同舉辦「高雄觀光行動論壇」，邀請邀請各界學者、專家、觀光業者等多位各領域專業人士一同共襄盛舉。（圖／高市府觀光局提供）

論壇中也邀請中山大學宋世祥助理教授主講數位原住民概念，透過拍照、創作與景觀互動，產出自己的故事，產生消費行為。另外設計師吳孝儒、創作藝術家林熺俊與實踐大學時尚設計系助理教授周尹庠等與談人也呼應故事的重要性。提出地方有故事，景色、食物和人物的視覺設計很重要，如何透過故事讓人移動，產生消費，就是旅行的意義。





為了推廣高雄市的觀光產業，讓年輕人能藉由自己的體驗深入認識高雄，義大「觀光餐旅學院」也協助觀光局辦理「少年旅行家‧高雄隨意遊」競賽，邀請全國年輕人用手機拍下高雄兩日遊的創意短片。觀光餐旅學院院長林皆興說，此次競賽收件至10月15日，冠軍獎金有3萬元，希望透過現在人手一機的生活模式，讓大家來趟深度之旅拍下高雄的精彩，讓每個人都有機會成為城市代言人。



