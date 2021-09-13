COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高雄觀光行動論壇　產官學合作激盪觀光新火花

▲「高雄觀光行動論壇」採用符合防疫規定的線下實體參與及線上直播方式舉辦。（圖／高市府觀光局提供）
▲「高雄觀光行動論壇」採用符合防疫規定的線下實體參與及線上直播方式舉辦。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-09-13 13:48:01

為迎接2021國慶煙火、2022台灣燈會在高雄舉辦，疫後力拚觀光深化轉型，高市府觀光局近日於高雄萬豪酒店舉辦「高雄觀光行動論壇」，採用符合防疫規定的線下實體參與及線上直播方式，藉由論壇對話、搭配實地導覽遊程，帶動觀光產業新思維，為期2日的論壇共吸引破萬人次參與。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高市府觀光局與義守大學共同舉辦「高雄觀光行動論壇」，邀請邀請各界學者、專家、觀光業者等各領域專業人士一同共襄盛舉。局長周玲妏表示，疫後生活型態及方式改變，對觀光業衝擊大，希冀論壇意見交流為產業找到解方，協助市府能夠更精準結合業者推動高雄觀光。

▲高市府觀光局與義守大學共同舉辦「高雄觀光行動論壇」，邀請邀請各界學者、專家、觀光業者等多位各領域專業人士一同共襄盛舉。（圖／高市府觀光局提供）
▲高市府觀光局與義守大學共同舉辦「高雄觀光行動論壇」，邀請邀請各界學者、專家、觀光業者等多位各領域專業人士一同共襄盛舉。（圖／高市府觀光局提供）
知名旅行家謝哲青就提出觀光社區化和國家公園化方向；百萬粉絲部落客尼力、茂林國家風景區管理處柯建興處長、島內散步邱翊執行長、港都認識王黃祺瑋、ezfly集團周育蔚董事長等與談人，也分別提出疫後發展景區在地化深度旅遊、地方型旅遊、雲端散步服務、大自然戶外旅遊、微露營等旅遊型態。

論壇中也邀請中山大學宋世祥助理教授主講數位原住民概念，透過拍照、創作與景觀互動，產出自己的故事，產生消費行為。另外設計師吳孝儒、創作藝術家林熺俊與實踐大學時尚設計系助理教授周尹庠等與談人也呼應故事的重要性。提出地方有故事，景色、食物和人物的視覺設計很重要，如何透過故事讓人移動，產生消費，就是旅行的意義。

為了推廣高雄市的觀光產業，讓年輕人能藉由自己的體驗深入認識高雄，義大「觀光餐旅學院」也協助觀光局辦理「少年旅行家‧高雄隨意遊」競賽，邀請全國年輕人用手機拍下高雄兩日遊的創意短片。觀光餐旅學院院長林皆興說，此次競賽收件至10月15日，冠軍獎金有3萬元，希望透過現在人手一機的生活模式，讓大家來趟深度之旅拍下高雄的精彩，讓每個人都有機會成為城市代言人。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀