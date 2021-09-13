特企／拼太陽光電推動有成 南台灣立標竿

台電公司統計2017~2020年各縣市設置量排名前七大的縣市，總建置量就超過3GW，成長率前三名則為屏東縣、台南市及高雄市。七縣市政府各顯神通，多方推進各類型大型專案，營造太陽光電推動的友善環境，積極引導民間參與。





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屏東縣長潘孟安指出，針對縣內地層下陷嚴重的區域，首創”循線找地”模式，盤整縣內的國有土地，並與台電公司合作，發現地層下陷鄉鎮周遭仍有約800MW的併接容量，全數提供再生能源設置之用。藉由產、官與民間三方共同參與，並透過設置太陽光電，幫助在地農民有替代收入、土地可休養生息及活化產業。





屏東縣擁有全台第一座水面型光電設置於大武丁滯洪池，太陽能案場裝置容量為499 kW，每年約可發電81萬度，供應94戶住宅用電，後續更帶動其他縣市跟進設置浮動型光電。且也積極運用土地再利用的方式，成為全台首座砂石回填坑轉型綠能示範區。





太陽光電設置量目前為全國第一，以初期屋頂型太陽光電、陽光社區推動經驗來說，台南市於2011年啟動陽光電城專案計畫，起源甚早，2019年市長黃偉哲再升級為「台南陽光電城2.0計畫」，在市府持續推動及市民積極響應下，10年來建立眾多陽光社區的成功範例，其中位於安南區的人間清境社區更是全台規模最大陽光社區。





台南市經發局主任秘書王俊博指出，初期主推的是屋頂型太陽光電、陽光社區/公舍、陽光校園、農業大棚、綠色廠房等五大項目；後來又再推動地面型太陽光電，並推出漁電共生政策，在兼顧養殖、綠能業者及漁民權益，以及環境永續發展前提之下，發展綠電。





截至2021年5月，高雄市的太陽光電設置總量已達667MW，境內沒有不利農業經營區等地面大型專案，因此高達89％的設置量來自屋頂型太陽光電，以屋頂型來說，高雄近年的績效是相對領先其他縣市，可以說是全國屋頂型設置最多的城市。





高雄推動的光電6年1G計畫，今年目標至6月23日止設置備案量約為68.5MW，已超越半年目標65 MW，是去年同期數量的1.86倍，顯現高雄對於光電推動不遺餘力。後續將持續盤點公有建築物，設置多元型態光電設備，如旗津生命紀念館、旗山區域性垃圾掩埋場、高雄市文化中心等公有區域，以二年內新設太陽光電容量達27萬瓩為目標，全力推動高雄再生能源發展。





太陽光電在中央、地方政府與民眾三者的共同努力之下，不論屋頂型或是地面型專案，皆已有卓越的推動成效。而地方政府對於太陽光電的重視，所樹立的標竿效應，也有助於帶動其他縣市一同前進，相信未來太陽光電的推動成果，民眾一定超有感。



