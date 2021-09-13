面試「42K感受差or35K超重用」難抉擇？眾點關鍵：還用想

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原PO隨後也點出B公司的面試過程「B公司對我的經歷很有興趣，面試時一起深討之前完成的專案，表示我進公司後，會是公司兩個部門的重要橋梁，面試完還主動邀我參觀公司內部的規模狀況，看上去還OK，規模30多人，比A公司小，二面時，有提到每半年會看你的工作績效，再視其狀況評估加不加薪，開薪資35K」，這也讓原PO疑惑「之前去面試遇到的狀況，主要工作內容，都有在我會的技能範圍內，皆有拿到offer，想參考大家會怎麼選？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
眾多網友們點出關鍵在於「資歷好看」，「選A！你的受重用是指鳥事都你做，屎坑都給你，同事都耍廢嗎？選A累積1-2年資歷後再跳下一間，下一份工作談薪水就是建立在42k的基準往上談，也許可以談到45-50k，上市上櫃工作經歷也相對好轉職」、「選大公司+錢多的...差7000元，一年12個月就差8萬4了...把自我感受縮小或是丟掉吧，錢比較重要，有錢才有底氣...只有每個月收到的薪水才能陪你過日子」、「選錢多的，說好話重用很多時候只是說說」、「雖然B公司面試時讓你感覺不錯，但實際到職後可能感受180度轉變，半年後評估，也可能不調整，選擇A公司任職半年相對多了B公司一個月的薪水，建議選擇A」。（編輯：王柏文）