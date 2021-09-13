發展精緻鋼品！中鋼與中山大學辦中鋼人工智慧挑戰

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王錫欽說，中鋼為提升產業競爭力，打造智能產銷之精緻鋼廠，105年即成立智能產銷委員會，106年建立AI研究團隊，專責AI技術研發，並於107年啟用無人天車吊運鋼捲，至今已完成超過30萬顆鋼捲自動吊運，逐漸展現AI技術應用成果。
王錫欽指出，該公司各廠處自108年起，提出100多件智能化專案，並系統性的匯集資源，與工研院、中山大學及成功大學展開合作，更於去(109)年啟用首座智慧高爐煉鐵智慧中心，其納入高爐、煉焦、燒結等工場之一站式監控數據及建置多個智能模組，利用AI來監控生產製程，達成產線智能進化里程碑。
王錫欽表示，中鋼公司今(110)年適逢建廠50周年，乃與中山大學人工智慧研究暨產業推廣中心合作，共同舉辦中鋼人工智慧挑戰賽，將自今(13)日至10月3日接受報名，於10月4日至11月9日比賽，此次挑戰賽的主題與智能化鋼胚管理有關，參賽隊伍需以人工智慧演算法進行鋼胚序號之自動判別，禁止人員辨識，亦可自行製作資料或額外開發資源來增進演算法效能，發展出適合實際產線運作的序號辨識系統。
中山大學人工智慧研究暨產業推廣中心主任張雲南強調，近年來與中鋼公司在人工智慧領域積極互動交流，希望透過協同舉辦此次AI競賽，以為促進國內AI發展挹注一份心力，吸引對AI有興趣的人才一同投入產業，以提昇企業的競爭力。