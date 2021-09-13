與全球接軌減碳！中油石化事業部推動多項減碳計畫

台灣中油石化事業部近期進行多項減碳計畫，致力產業轉型，期與全球接軌減碳，執行長陳國棟表示，該事業部推動多項減碳計畫，三輕更新後已減少68.1萬噸的溫室氣體排放，將來也會配合政府政策於2050年完成「零碳排」，並將再投資百億元進行減碳，要與國際接軌，也要讓鄉親有感。
記者黃守作／高雄報導
2021-09-13 18:00:00
中油石化事業部執行長陳國棟說，減碳議題持續發燒，各國陸續布局「零碳排」的相關法規與措施，總統蔡英文也表示政府現正積極部屬台灣於2050年達到淨零碳排的可能路徑，而中油石化事業部為國內重要石化原料供應商，為了減少工廠對環境的影響，近幾年來已投入逾30億元，推動多項溫室氣體減量措施，包含製程改善、設備更新、能源節約管理等，已減少68.1萬噸的溫室氣體排放，相當於1,750座大安森林公園的年碳吸收量。
陳國棟指出，石化事業部於今(110)年再投入11億元裝設燃燒塔廢氣回收系統，該裝置可將廠內生產過程中的廢氣回收做純化處理，廢氣轉變為燃料氣，取代天然氣，降低對天然氣的依賴，也減少使用額外的燃料氣，所造成的溫室氣體排放。
陳國棟表示，這項計劃預定於112年完工加入減碳行列，每年可再減少約7萬公噸的溫室氣體排放，同時達到節能減碳及能資源再利用的目的，是廢氣回收再利用的典範，其目的就是要與國際接軌，讓鄉親有感。
陳國棟強調，石化事業部在推動煉化轉型產業升級投資計畫中，將再斥資百億元汰換老舊製程，新的製程會以優於現有環保規定設計，可提高產能、補足國內石化原料缺口，並相當程度的降低二氧化碳與空汙的單位排放強度。