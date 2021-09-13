名家論壇》單厚之／國民黨大亂鬥，洪秀柱出手幫到誰？

實在是不得不佩服國民黨，一場黨主席選舉，吵得盡是芝麻綠豆大的小事，和陳芝麻爛穀子的舊事。昨天為了前主席洪秀柱為了張亞中的三張「500萬本票」大肆澄清，今天換成國民黨副主委為了朱立倫在中常會早退而請辭，讓外界想對國民黨多抱一點期待都難。





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國民黨的黨員結構與社會有不小的落差，以這次黨主席選舉為例，有效黨員數為37萬多，其中超過65歲以上的免費黨員就超過19萬。65歲以上黨員比65歲以下的黨員更多、不用繳黨費的黨員比要繳費的更多，以致於國民黨的「黨意」大幅往「老藍男」傾斜。





所以這次黨主席選舉時，無論朱立倫、江啟臣的路線都大幅往「九二共識」修正，就是希望爭取這些高齡、深藍黨員的支持。但從網路聲量和黨員間的討論來看，張亞中獲得的討論度，還是遠高於朱、江兩人。黨內有不少人憂慮，萬一張亞中得票太高（甚至當選），會影響國民黨的形象；也有人藉機放出「棄保」的論調，希望激起年輕黨員的危機感，壓低主要對手的得票。





長久以來，國民黨內一直有種「黃復興恐懼症」，認為被稱為「黨中之黨」的黃復興黨部，其凝聚力和動員力都遠超過一般黨部和黨員，足以左右黨內選舉的結果。但從吳敦義擊敗洪秀柱、江啟臣擊敗郝龍斌，兩次黨主席選舉的經驗來看，黃復興的動員能力早已大不如前。





尤其近幾年黃復興的主委大量換血，原本的官階、年班等倫理被打亂，更進一步弱化了原本對所屬黨員的號召力，雖然黨員結構並沒有太大的改變，但「中樞神經」早就不是同一回事，自然也就很難有過往的影響力。這次張亞中在深藍同溫層中有不錯的迴響，其實也是因為獲得部分韓粉社團的支持，而不是在實體的組織上有任何突破，最終「聲量」究竟能轉換成多少「票數」，也相當值得懷疑。





張亞中這次參選的定位是深藍，所以也一直很努力的蹭韓國瑜跟洪秀柱的聲量和影響力，韓國瑜最終決定在黨主席選舉期間訪美，就是不願意淌這場渾水，不願意和張有過多的連結。而洪秀柱昨天開的那一槍，更是直接跟張亞中劃清界線，雖然大家搞不懂那三張「本票」、「支票」究竟怎麼回事，但都清楚知道，柱柱姐並不支持張亞中。





張亞中原本就是政治的邊緣人，一路走來都是買空賣空，少了韓國瑜、洪秀柱支持他的印象，原本的基礎立刻坍塌。深藍支持者之間，光是討論洪秀柱跟張亞中的關係、誰是誰非就可以吵翻天。





這次黨主席選舉的兩岸政策，政治光譜從深到淺依序是張亞中、江啟臣、朱立倫，江啟臣站的位置比朱立倫略藍一點；但從省籍或過往的既定印象來看，朱立倫應該比江啟臣更藍一些。洪秀柱出手粉碎張亞中在深藍的支持基礎，理論上朱立倫得利會比江啟臣來得多一些。





政治沒有永遠的敵人。當年「換柱」一直是朱立倫最受深藍詬病之事，朱立倫也不斷尋求洪秀柱的諒解，從日前洪秀柱主動澄清「換柱不能只怪朱立倫」，到這次主動與張亞中切割，多少可以看出洪秀柱的意向。面對一個當選機率很高的朱立倫，多留一些將來互動的餘地，對誰來說都不是壞事。











●作者：單厚之／資深媒體人





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