特企／「全明星運動會」推出網路限定番外篇

超人氣的體育競技實境節目「全明星運動會」，與桃園市政府海岸管理工程處合作推出網路限定番外篇節目，由桃園在地的超人氣學姐凱莉與音速小子學弟顏佑庭，在休賽期間到桃園新屋出遊放鬆，學姐學弟親身走訪並介紹在新屋石滬故事館裡的館內特色、創意美食與手作海廢體驗，尋訪百年石滬，體驗在石滬中捕魚的過程，紀錄一整天的放鬆行程，讓觀眾們透過全明星運動會兩位知名藝人的視角更深入了解桃園海岸生態旅遊新亮點-新屋石滬的景點特色。





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新屋石滬全明星運動會番外篇節目內容，介紹給觀眾朋友從新屋石滬故事館開始，故事館的一樓石滬的歷史介紹，二樓有創新的海創客教室，可以帶領大小朋友們認識海洋廢棄物知識，並且透過DIY手作體驗創作屬於自己的創意商品，三樓則是有無敵海景的海增美教室，可以遠眺大海，也可享用特色美食，更適合網美族來打卡拍照。





接著，騎乘腳踏車通過綠色走廊，一邊運動一邊吸收芬多精讓身心舒展，是愛運動的人士不可錯過的舒適體驗，也是親子闔家最適合的活動，緩緩來到新屋蚵間石滬群，穿過林蔭滿佈的挑魚古道走進百年歷史的文化景觀，體驗先人透過石滬捕魚的方式與技巧，在石滬群裡學習與充電。





在十幾分鐘的精彩節目中，學姐凱莉跟學弟顏佑庭詼諧逗趣的方式完整介紹新屋石滬的特色跟體驗活動，在桃園新屋石滬就是水陸兼具的放電好地方，家長們不必傷透腦筋，桃園新屋海岸就是你的最佳選擇！





提醒遊客新屋石滬群最佳觀賞時段為每日退潮前後2個小時，旅客出發前請先至中央氣象局網站(https://reurl.cc/WEKEn9)或下載中央氣象局APP查詢桃園市新屋區每日潮汐預報，避免撲空。而石滬滬堤因常有大量石蚵，務必穿著長褲、具防水、防滑功能之鞋類，以免受傷。





Covid-19全台仍維持疫情警戒第二級，對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸等均有實施相關限制措施，出遊前請留意各大官網最新訊息(相關可至https://www.tycg.gov.tw/網站查詢)，並務必配合指揮中心相關防疫規定，共同嚴守地方防線。



