新住民注意！私自收費代辦移民服務最高可罰100萬

《四方報》報導，台灣新住民人口已突破百萬大關，不少新住民來台需辦理居留證、歸化等相關證件，但由於不熟悉申辦過程而在網路上找人代辦。近日就有越南籍新住民在臉書上貼文，表示可以協助在臺的越南姊妹申請辦理居留證、歸化國籍證明等文件，並表示僅便宜收取代辦費用，還要大家互相幫忙介紹。移民署專勤隊透過網路巡查發現，以已違反入出國及移民法經營移民業務的規定進行開罰。





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根據《入出國及移民法》，移民服務是特許行業，應先經申請許可並領取註冊登記證，才能提供移民業務服務，民眾不可自行隨意刊登貼文廣告跟收費代辦。如經查證屬實，可處新臺幣20萬元以上到100萬元以下罰緩，且可按次處罰。移民署指出，依入出國及移民法規定，代辦居留定居、永久居留或歸化業務，屬於移民公司經營移民業務範圍。因此，新住民無論是要申請臺灣地區居留證或是辦理喪失原有國籍證明等，如果沒有時間自行申辦，可以透過合法的移民公司協助送件。





新住民入境後的相關居留、定居申請程序，有任何問題都可以向各直轄市、縣（市）的移民署服務站洽詢。如想要找移民公司幫忙辦理，可以參考移民署官網上公告合法業者名單。民眾在選擇合適的移民公司前，應該多詢問、多比較，並記得要簽訂契約，以保障自身權益。此外，在社群媒體上也經常可以看到跨國婚姻媒合的營業項目，然依據現行法律，跨國婚姻媒合不得要求或期約報酬也不得廣告，被檢舉者每案可處新臺幣10到50萬元不等之罰鍰，且可連續裁罰。





網路世界資訊多元，許多新住民習慣透過社交網站、臉書或LINE等社群軟體獲取資訊，提醒新住民朋友勿輕易相信網路臉書社團的私人介紹行為及網路廣告，也不可任意代辦業務。不論是跨國婚姻媒合或申辦相關居留證件，都請透過移民署線上申辦網頁或於移民署官網查詢合法婚媒團體，以免觸法。



