日媒：自民黨總裁選戰　社群平台空戰恐左右勝負

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日本朝日電視台報導，河野太郎的推特（Twitter）帳號有超過240萬人追蹤，超越前首相安倍晉三與東京都知事小池百合子，是日本政界最受網友矚目的網紅政治家。
河野以推特的社群宣傳力為賣點，日前一則短短寫著「總裁選舉 吃了榴槤 上陣吧」的推文，就有5萬多人按讚。河野在本月10日開設總裁選舉專用的推特帳號，現在已有超過10萬人追蹤。
不過相對於愛用推特的河野，高市早苗對社群平台則有著部份負面觀感。
高市去年7月曾說，她曾開了一個推特帳號，卻沒多久就被盜帳號，「被發表」不是她想發表的內容，因此她沒有積極使用推特。高市過去擔任總務大臣時也說，不能允許藉由網路匿名去謾罵中傷別人，並因網路謾罵導致實境秀演員木村花之死推動修法，要讓背後謾罵網友更容易被查到。
即使如此，高市仍在本月11日更新了2年沒發文的Instgram帳號，提及自己的政治活動與登場的媒體節目等，為了總裁選舉而積極的運用SNS。
岸田文雄方面，他的推特追蹤人數雖不及河野與高市，但積極地運用Youtube宣傳，包括今天便以直播發表外交與國安政策，強調他的抗中路線，也說要新設負責人權問題的首相輔佐官。
岸田除了在直播談政策，也樂意回答偏向私人的軟性問題，例如被問及是否會看漫畫，岸田回應，他有在看，對於現在熱門的漫畫他也都努力地看，包括「鬼滅之刃」他已經全部看完。
根據朝日新聞於9月11日至12日進行的民調，目前上述表態參選的3人，以及正在考慮參選的前自民黨幹事長石破茂、幹事長代行野田聖子，這5人的支持率以河野33%遙遙領先，其次是石破茂16%、岸田文雄14%、高市早苗8%、野田聖子3%。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100913