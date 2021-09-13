鐵板麵必加蛋！他見早餐店「加購價」臉綠：台灣大通膨嗎
近年來早餐店發展越來越精緻，店內的商品更是五花八門，以此抓住不少民眾的胃。今（13）日就有網友分享，他去吃早餐店時，突然發現鐵板麵加蛋要20元，讓他不禁擔心「台灣大通膨了嗎？」貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 21:16:48
原PO在《PTT》表示，他去早餐店吃鐵板麵時，突然發現「加蛋加20元」，讓他忍不住驚呼「是不是台灣通膨指數要爆炸了？經濟即將崩盤？還是現在執政黨做太好，人均35千鎂，加蛋不加20說不過去？」最後也哀怨地說「你各位能忍受鐵板麵不加蛋的嗎？我真的忍不住啦！」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「20太誇張了吧」、「加蛋加20？太過份了吧」、「太貴了吧，我買30顆蛋才100上下而已」、「+20最頂的蛋是不是？這麼敢拿」、「這真的太扯，你還去吃更扯」、「告訴你一個業界秘密，加點的東西最貴」、「我這邊都附蛋！是當其他早餐店是空氣？」、「新竹只看過+15的」。
不過，也有不少人說，「你去看超市的蛋，好一點的一顆都10多塊」、「看他加什麼蛋啊！土雞蛋加全程冷藏之類的，就是賣場那種最頂的蛋，20元合理」、「超市有牌子的蛋一顆都要10元了」、「10塊不離譜啦，算基本，有店家蛋比較大」、「唯一可能就是店家嫌加蛋太麻煩，故意弄貴一點不讓加」。（編輯：許智超）