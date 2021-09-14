500多天無法上課　菲國學生示威要求重返校園

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兒童關懷世代聯盟（Salinlahi）、左翼婦女組織「嘉布瑞拉」青年部（Gabriela Youth）等組織今天號召學生和家長前往馬尼拉都會區一所小學示威。
菲律賓大學編輯協會（CEGP）、菲律賓學生聯盟（LFS）、左翼青年組織「國家之子」（Anakbayan）、青年黨（Kabataan）等團體近日也發動示威，要求政府讓學生重返校園。
「嘉布瑞拉」青年部發言人賈納（Shaye Ganal）說，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）7月在國情咨文中承諾，嚴峻疫情下，政府將持續提供「優質教育」。但是菲律賓各級學校至今500多天沒有開放，政府承諾的優質教育仍不見蹤影。
菲律賓星報（Philippine Star）報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）菲律賓教育部門主任法因格德（Isy Faingold）8日說，菲律賓和委內瑞拉是目前全球唯二因COVID-19疫情尚未開放實體課程的國家。
大馬尼拉奎松市（Quezon）學齡兒童家長傑奎絲（Jekris）說，孩子們待在家裡快兩年了，希望教育部趕緊開放實體教學。因為孩子需要網路才能學習，而且「我們除了提供（家庭）日常開銷跟食物，還要煩惱怎麼教導孩子們成堆的教材內容」。
兒童關懷世代聯盟秘書長邦加奈（Eule Rico Bonganay）告訴中央社記者，數據顯示，疫情爆發前，菲律賓就有200萬弱勢兒童無法受教育。COVID-19疫情不僅使更多孩童必須工作維持家計，由於遠距教學品質堪慮，長期無法到校上課更嚴重影響菲律賓學生競爭力。
邦加奈說，希望政府立即開放疫情低風險地區到校上課，進一步開放全國實體課程，並分配更多預算給教育部門，以確保遠距教學經費充足，同時保障教育工作者的健康與福利。（編輯：韋樞）1100913