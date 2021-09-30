金鐘56／凱希出道16年首度入圍！楊丞琳當年一句話點醒她

藝人凱希 （徐亦晴） 現為節目《天才衝衝衝》節目固定助理主持，出道16年的她今年也以該節目，首次入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎，將與曾國城、徐乃麟和張文綺一同角逐。

而凱希活潑開朗、小隻馬的可愛形象，總給人滿滿正能量，同時深受不少觀眾喜愛，她近來接受 《NOWnews今日新聞》專訪 時透露，當年剛主持第一個節目期間，楊丞琳曾告訴她「不要害怕」，讓凱希在各種糾結、掙扎中，瞬間找到自信和勇敢向前的動力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱希（右起）將與徐乃麟、曾國城和張文綺一同角逐金鐘獎。（圖／凱希IG）

凱希從節目《我愛黑澀會》發跡，從小就抱有歌手夢的她，過去在歌唱節目《超級星光大道》首季拿下第11名，也曾在女團Twinko擔任和音，不過表現卻沒達到心中預期，後來轉換跑道進攻主持，也因在節目上接不太到其他主持人的哏而備感失望。

凱希坦言當年受邀與吳宗憲主持節目《我猜我猜我猜猜猜》時，內心有些抗拒：「 覺得自己不太會講話、很害羞，加上因為年紀很小，會擔心前輩丟過來的話會接不到，或是我可能會得罪到，在不知道可不可以說出口時，就錯過了接話的時機，製作人還告訴我：『如果妳真的不知道要講什麼，妳就對著麥克風笑，至少有罐頭笑聲的感覺，不要讓大家覺得妳不存在。』」

經過一番努力、勇於嘗試突破後，凱希在主持領域中一步一腳印成長，甚至受到金鐘獎肯定，讓她回想起主持《我猜我猜我猜猜猜》時，前輩楊丞琳的一句話：「 當時丞琳姊有來探班，她就在外面看我們主持，她要離開時，特別走過來跟我說：『妳要放開一點，不要害怕，我當初也是這樣過來的。』」表示很感謝對方的那段話：「好像每個人都要經歷一段陌生的過程，她那時候其實也是第一次來探班，然後遇到我，就給了我這樣的鼓勵，我是覺得滿激勵、感動的。」事實上，吳宗憲在金鐘獎名單公布前，就曾透過 《NOWnews今日新聞》向凱希喊話， 建議她可以「放開來打」、「再衝出來一點點」，認為她若不綁手綁腳，或許能有更好的成績，還貼心地獻上主持金句「話不停，反應不斷」。

▲凱希（右）感謝楊丞琳（左）當年給她鼓勵。（圖／凱希臉書）

▲吳宗憲（右）曾送凱希（左）主持金句。（圖／凱希臉書）

凱希笑說自己是一個 很沒有夢想的人，比較屬於腳踏實地型的人，只要保有熱忱，就會付出一百分的努力 ：「 相信有天一定會有人看到我的工作態度，每一次演出，我都會把它當成是最後一次，然後全力以赴。」談及如何踏入《天才衝衝衝》， 凱希特別感謝搭檔張文綺：「 我很喜歡看衝衝衝這個節目，文綺一直鼓勵我可以先來玩玩看，去了以後就發現自己好像在遊戲上的表現還不錯，加上當時製作人也有問我意願。」

▲凱希（左）特別感謝搭檔張文綺（右）。（圖／凱希IG）

儘管在他人的鼓勵下，受邀進入新領域，不過凱希起初難免會感到糾結，如今回頭一看，凱希最感謝的是當時勇於脫離舒適圈的自己：「我那時候很擔心離開舒適圈會不會什麼都沒了，或是我會不會沒有辦法繼續做我想做的事情，就是會很多疑慮，但我後來還是決定要做就是認真做，所以我很感謝當時我有這個勇氣，去離開我原本的舒適圈，跨進一個非常陌生的領域。」