王毅訪問新加坡　星外長歡迎中國加入CPTPP意願

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王毅於今、明兩天訪問新加坡。新加坡外交部晚間發布新聞稿表示，王毅今天分別拜會星國副總理王瑞杰及外交部長維文（Vivian Balakrishnan）。
外交部指出，王瑞杰與王毅會面時，兩人提及雙邊良好關係，即使疫情期間仍在深化合作上取得進展；雙方都期待即將舉行的中國新加坡雙邊合作聯委會第17次會議。
中國新加坡雙邊合作聯委會有助促進貿易及投資、金融、數位經濟、公共衛生及永續發展等領域合作的討論。
另外，外交部表示，星、中兩國外長會面時重申兩國強健關係。兩人討論了進一步加強關係、推進兩國政府在中國蘇州、天津及重慶的合作計畫，以及探索在數位經濟等新領域合作的可能性。
維文及王毅也期待「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）早日生效，維文並歡迎中國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的意願。兩人也針對區域及國際情勢交換意見，包括如何深化東協與中國的合作。
東協10國加上中國、日本、韓國、澳洲與紐西蘭去年11月簽署RCEP，成為世界最大規模的自由貿易協定。新加坡同時也是CPTPP成員國。
此外，星國外交部表示，王毅明天將拜會新加坡總理李顯龍。（編輯：陳正健）1100913